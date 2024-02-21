جيسوس يحذر لاعبي الهلال قبل مواجهة سباهان

وحقق الهلال فوزا مهما 3-1 خارج أرضه ذهابا أمام سيباهان، ليضع متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قدما في دور الثمانية.

وقال جيسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "نعلم جميعا أن مباراة الغد هي مباراة تحديد مصير، وقد أحرزنا أفضلية خارج ملعبنا، وسنواجههم بالطريقة المعتادة لتجاوز هذا الدور.

وأضاف: "أتفق مع مدرب سيباهان بأنه لا يوجد مستحيل وأن كل الاحتمالات واردة، مباراة الذهاب لم تكن سهلة، ونحترم الطريقة التي يفكر فيها مدربهم".

وتابع: "كرة القدم تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة، وهذا يجعل المدربين العالميين يحملون أكثر من خطة عمل داخل الملعب، ونحن نطبق هذا في بعض المباريات".