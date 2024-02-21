جيسوس يحذر لاعبي الهلال قبل مواجهة سباهان
طالب جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، فريقه بالحذر قبل مواجهة سيباهان الإيراني في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، غدا الخميس، رغم تفوقه في مباراة الذهاب.
وحقق الهلال فوزا مهما 3-1 خارج أرضه ذهابا أمام سيباهان، ليضع متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قدما في دور الثمانية.
وقال جيسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "نعلم جميعا أن مباراة الغد هي مباراة تحديد مصير، وقد أحرزنا أفضلية خارج ملعبنا، وسنواجههم بالطريقة المعتادة لتجاوز هذا الدور.
وأضاف: "أتفق مع مدرب سيباهان بأنه لا يوجد مستحيل وأن كل الاحتمالات واردة، مباراة الذهاب لم تكن سهلة، ونحترم الطريقة التي يفكر فيها مدربهم".
وتابع: "كرة القدم تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة، وهذا يجعل المدربين العالميين يحملون أكثر من خطة عمل داخل الملعب، ونحن نطبق هذا في بعض المباريات".
ويستضيف الهلال فريق سباهان أصفهان الإيراني، غدا الخميس، على ملعب المملكة أرينا، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.
واقترب الهلال من التأهل لربع النهائي، بعدما حقق فوزا عريضا في موقعة الذهاب خارج الديار (3-1)، ويمكنه التأهل حتى لو خسر بفارق هدف على أرضه.