ردَّ نادي بيراميدز على الشكوى الرسمية التي قدمها الأهلي ضد بعض لاعبي فريقه لدى رابطة الأندية ولجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية أحداث مباراة الفريقين، مساء أمس الاثنين، بالدوري المصري.

وفاز الأهلي على مضيفه بيراميدز بنتيجة 1-0 على ملعب "الدفاع الجوي" في القاهرة في الجولة الـ 31 للدوري المصري.

وقال هاني سعيد، المدير الرياضي في نادي بيراميدز، في بيان رسمي إن ناديه يحترم جميع الأندية وإدارتها وجماهيرها، ولا يقبل الإساءة لأي عنصر من عناصر المنظومة.

وأكد أنه رغم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون، والسباب بالأمهات والآباء، إلا أن ذلك لا يبرر أي خروج عن النص من جانب أي من أفراد منظومة بيراميدز.

وأضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تحكمه مبادئ، وقوانين، وأخلاقيات، ولوائح داخلية، تطبق بكل صرامة على جميع أفراد منظومة بيراميدز.

وأشار إلى أنه تمت معاقبة أي لاعب مخطئ بحق نفسه أو ناديه، وكذلك الغير، خلال مباراة أمس.

وأتم قائلًا:"بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين، ولوائح داخلية، تطبَّق بكل صرامة على جميع أفراد المنظومة، واللائحة تسري على الجميع دون استثناء بأي حال من الأحوال، ولا يعني النادي سواء الواقعة مثبتة في تقرير الحكم أو المراقب، من عدمه، ويطبّق اللائحة بشكل صارم".

وانتشر مقطع فيديو للاعب بيراميدز مروان حمدي وهو يسب جماهير الأهلي داخل غرف ملابس فريقه بعد اللقاء بخلاف مقاطع فيديو لكريم حافظ لاعب الفريق هو يقذف جماهير الأهلي بزجاجة مياه.