اليويفا يسمح لميلان بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا

وقال اليويفا: "بعد تنفيذ تغييرات كبيرة من قبل الأندية والمستثمرين المرتبطين بها، وافقت هيئة الرقابة المالية على مشاركة الأندية المذكورة في مسابقات أندية اليويفا موسم 2023/2024".

وأضاف: "وجدت الهيئة أن التغييرات المهمة التي تم تنفيذها جعلت الأندية تمتثل لقاعدة المُلكية المتعددة".

وتنص القواعد على أنه لا يجوز لأي نادٍ أن يحتفظ أو يتعامل في أوراق مالية أو أسهم أي نادٍ آخر مشارك في مسابقات اليويفا، وأنه لا يمكن لأي نادٍ أن يكون عضوًا في أي نادٍ آخر يشارك في مسابقات اليويفا.

وعلاوة على ذلك، لا يتمتع أي شخص بصلاحية "المشاركة في نفس الوقت" في التدريب و/ أو الإدارة و/ أو الأداء الرياضي لأي نادٍ، ولا يجب أن يكون له أي "سيطرة أو تأثير حاسم" على أكثر من نادٍ واحد.

وأضاف اليويفا: "بشكل أكثر تحديدًا، التغييرات المهمة التي تم تنفيذها تتعلق بالمُلكية، والحوكمة، والهيكلة المالية للأندية المعنية".

وأردف: هذه التغييرات تقيّد، بشكل كبير، تأثير المستثمرين وسلطة اتخاذ القرار على أكثر من نادٍ واحد، مما يضمن الامتثال لقاعدة المُلكية المتعددة للأندية".

ولن يُسمح للأندية بانتقال لاعبيها إلى بعضها البعض - بشكل دائم أو على سبيل الإعارة - حتى سبتمبر/ أيلول 2024، ولا يمكنها مشاركة قواعد بيانات كشافي اللاعبين.