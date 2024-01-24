فلسطين وسوريا.. من رحم المعاناة يولد الحلم في كأس آسيا

تشهد بطولة آسيا مفاجآت سعيدة للغاية للشعبين الفلسطيني والسوري جاءت في وقت هم في أمس الحاجة فيه إليها، في ظل ما يمران به من ظروف في السنوات والأشهر الماضية.

المنتخب الفلسطيني حقق فوزه الأول في تاريخ كأس آسيا بثلاثية نظيفة على هونغ كونغ، وصعد ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث للدور القادم من البطولة بعد وصوله للنقطة الرابعة.

بينما حل المنتخب السوري في المركز الثالث أيضًا في مجموعته التي ضمت أستراليا وأوزبكستان والهند بنفس الرصيد من النقاط ليضمن الصعود للدور القادم.

يحق للشعوب أن تحلم، بالأخص أن سوريا وفلسطين ليسا أول منتخبين يصلان لأدوار متقدمة في البطولات القارية أو العالمية بينما تعاني بلادهم من ظروف صعبة.