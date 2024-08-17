كشفت تقارير إعلامية عن سبب عدم تواجد اسم الألماني إلكاي غوندوغان، نجم برشلونة، في قائمة الفريق التي تستعد لملاقاة فالنسيا، في مستهل مواجهة الفريقين ببطولة الدوري الإسباني، مساء السبت.

ويستضيف ملعب "ميستايا" مباراة الفريقين التي تأتي في خضم لقاءات الجولة الأولى من الليغا، موسم 2024/25.

وذكر الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن غياب غوندوغان عن المباراة جاء لإجراء احترازي، إذ تعرض لضربة قوية في الرأس في مواجهة موناكو ببطولة كأس خوان غامبر، يوم الاثنين الماضي في ملعب مونتغويك، لذلك فضل الجهاز الفني إراحته.

بالإضافة إلى غياب غوندوغان في اللحظات الأخيرة، هناك أيضًا غيابات بسبب الإصابة لكل من غافي، وفرانكي دي يونغ، ورونالد أراوخو، وأنسو فاتي، وميكا فايي، كما تم استبعاد داني أولمو من التشكيلة لعدم اكتمال تسجيله بعد، ولن يتمكن من المشاركة في مباراة فالنسيا.

واستبعد هانزي فليك، المدير الفني للفريق، أيضًا كليمان لينغليه وفيتور روكي من التشكيلة، إذ لم يتم تسجيل اللاعب البرازيلي أيضًا، ومن المتوقع رحيل اللاعبين عن النادي في الأيام القادمة.

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أما النبأ السار الوحيد لفليك فهو حصول بيدري على التصريح الطبي، ما يسمح له بالمشاركة في المباراة.

ويأمل برشلونة استعادة بريقه الذي فقده الموسم الماضي بعدما فشل في الفوز بلقبي الدوري وكأس الملك، بالإضافة لخروجه من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وخسارته لقب كأس السوبر الإسباني.

قائمة برشلونة أمام فالنسيا:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاغا.

الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيغو مارتينيز، أندرياس كريستنسن، غول كوندي، إريك غارسيا، هيكتور فورت، أليكس فالي، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيغز.

الوسط: بيدري، بابلو توري، مارك كاسادو، مارك بيرنال.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، رافينيا، باو فيكتور، لامين يامال.