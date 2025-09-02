أخبره ولم يستمع.. حارس إنتر ميامي يدفع ثمن "عصيان" أوامر ميسي (فيديو)

دفع أوسكار أوستاري، حارس مرمى إنتر ميامي، ثمنًا باهظًا لعدم الاستماع جيدًا لتوجيهات قائد الفريق ليونيل ميسي، خلال مواجهة سياتل ساوندرز في نهائي كأس الدوريات فجر الاثنين.

وخسر إنتر ميامي اللقب بعد سقوطه بثلاثية نظيفة، ليفقد ميسي فرصة إضافة ثالث ألقابه مع الفريق بعد تتويجه بدرع الجماهير وكأس الدوريات في الموسم الماضي.

وسجل أوسازي دي روزاريو الهدف الأول لسياتل بضربة رأس بعد عرضية من أليكس رولدان في الدقيقة 26، قبل أن يضاعف رولدان النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 84، ثم أضاف بول روثروك الهدف الثالث في الدقيقة 89 ليحسم الفريق الأمريكي انتصارًا تاريخيًا.

وخلال ركلة الجزاء، التقطت عدسات الجماهير لقطة كشفت براعة ميسي في قراءة الخصم، حيث أشار لحارسه أوستاري بأن مسدد الكرة سيوجهها إلى الجهة اليسرى، لكن الحارس ذهب إلى الناحية اليمنى، ليسجل اللاعب الكرة في الزاوية التي توقعها ميسي بالفعل.

وبدا "البرغوث" محبطًا بعد دخول الهدف، وكأنه يلوم زميله على تجاهل توجيهاته داخل الملعب.

وبهذا الانتصار، ضمن سياتل ساوندرز مشاركته في ثمن نهائي دوري أبطال كونكاكاف الموسم المقبل، فيما تأهل إنتر ميامي للمسابقة ذاتها ولكن من الدور الأول.

ويخوض إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام تشارلوت، فجر الأحد 14 سبتمبر، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.