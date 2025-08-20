نجم الاتحاد السابق: يجب دعم الفريق وإلا سنتواجد بالمركز السابع

هاجم حمد المنتشري، لاعب نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، المسؤولين في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعد خسارة الفريق أمام النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وخسر الاتحاد أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة 2-1 في هونغ كونغ، أمس الثلاثاء، ولم يُقدم الفريق الأداء المطلوب والمتوقع رغم تفوقه عدديًا منذ الدقيقة الـ25 بعد طرد ساديو ماني، مهاجم الفريق العاصمي.

وظهر العديد من اللاعبين، خاصة الأجانب بمستوى مخيب للغاية؛ مما وجه لهم أسهم النقد وجعل العديد يُطالب برحيلهم.

وخلال تواجده في برنامج "دورينا غير"، علق المنتشري على تعاقدات الاتحاد، قائلا: "هناك فروقات كبيرة بين الناديين، كمية صرف النصر تختلف تماماً عن كمية صرف الاتحاد، وذلك سبب ظهوره المميز في اللقاء".

وتابع: "النصر قام بتغيير أفضل مدافع في العالم إيمريك لابورت، وجلب إينيغو مارتينيز من برشلونة بدلا منه، كما استبدل الكولومبي جون دوران بعد التعاقد معه بمبلغ ضخم، هذا لا يحدث مع الاتحاد".

وأضاف: "الاتحاد لا يملك نفس رفاهية النصر والهلال والأهلي، وعلى الاتحاديين المطالبة بحقوقهم بصوت عالٍ للحصول عليها".

وواصل: "الاتحاد إذا استمر بنفس الأسماء الموجودة بالفريق فلن ينافس على البطولات، ولن يكون منافسا قويا، والفريق بحاجة لتغيير حسام عوار، وأوناي هيرنانديز وفابينيو، حتى لو كان الأمر على حساب ماريو ميتاي".

وأتم: "الاتحاد بحاجة لاستبدال هذا الثلاثي الأجنبي بثلاثي آخر أفضل، وكذلك يجب ضم قلب دفاع سعودي وظهير سعودي، إن لم يحدث ذلك فالنادي سيكون خارج المنافسة تمامًا الموسم القادم وسيكون في المركز السادس أو السابع في جدول الترتيب، يجب دعم الفريق لجعله في مستوى واحد مع النصر والهلال والأهلي والقادسية ونيوم وإلا سيكون خلفهم جميعًا، سيواصل مشواره في بطولة النخبة حتى مراحل خروج المهزوم، وهنا سيخرج مع أول مواجهة".

ولم يُبرم الاتحاد أي صفقة أجنبية هذا الصيف، حيث استقرت الإدارة، حتى الآن، على الحفاظ على أجانب الموسم الماضي بعد النجاح في تحقيق الثنائية المحلية.

ومحليًا، تعاقد النادي مع أحمد الجليدان مدافع الفتح، ومحمد برناوي حارس مرمى الهلال، ومحمد هزازي لاعب النصر وأخيرًا ضم نهائيًا حامد الغامدي من الاتفاق.