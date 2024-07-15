غوميز يطلب الاستغناء عن ثنائي الزمالك

حدد البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، مستقبل اللاعبين الأجانب داخل صفوف الفريق الأبيض.

ويضم الزمالك بين صفوفه البنيني سامسون أكينيولا والسنغالي إبراهيما نداي والأوغندي جمال موتيابا والثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري.

وقال الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" بقناة "النهار" إن البرتغالي غوميز طلب بشكل نهائي الاستغناء عن خدمات سامسون لعدم القناعة بمستواه بنهاية الموسم.

وأشار إلى أن غوميز أبدى رغبته أيضًا في الاستغناء عن خدمات اللاعب السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق؛ بسبب ضعف مستواه أيضًا.

وأكد أن إدارة الزمالك استقرت على إعارة اللاعب الأوغندي الواعد جمال موتيابا لأحد أندية الدوري المصري لاكتساب الخبرات في الموسم المقبل.

وأوضح أن الزمالك استقر على بقاء حمزة المثلوثي في الموسم المقبل وتعديل عقده بالمقابل المالي المناسب له خاصة في ظل اعتماد غوميز عليه بصفة أساسية في خط الدفاع وإشادته به بشكل كبير.

وأشار إلى أن سيف الدين الجزيري سيكون مهاجم الزمالك في الموسم الجديد؛ لأنه أفضل الخيارات المتاحة مؤكدًا أن اللاعب من العناصر المميزة التي نالت قناعة غوميز.

وأوضح أن الأمر الوحيد الذي قد يدفع الزمالك بالاستغناء عن اللاعب هو تلقيه عرض مغرٍ ماليًا وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وابتعد الزمالك عن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 42 نقطة بعد خصم 3 نقاط من رصيده لعدم خوض لقاء الأهلي بداعي غياب مبدأ تكافؤ الفرص بحسب بيان رسمي صادر عن النادي.