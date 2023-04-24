ماذا قال أنشيلوتي عن أنباء عودة ميسي إلى برشلونة؟

وكشف أنشيلوتي أن دافيد ألابا سيكون جاهزا لمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا لكنه لن يكون متاحا خلال مباراة الغد أمام جيرونا.

وعن أنباء عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة قال: "يمكن لميسي أن يفعل ما يشاء وبرشلونة كذلك، إنها ليست مشكلة بالنسبة لي. أنا أحبه كلاعب. بالنسبة للدوري الإسباني يمكن أن تكون عودته رائعة".

وتحدثت تقارير إسبانية عديدة خلال الأيام الأخيرة عن اقتراب عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة مرة أخرى، حيث لا ينوي اللاعب تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وسجل المهاجم فيران توريس هدفا قبل الاستراحة ليمنح برشلونة الفوز 1- صفر على ضيفه أتليتكو مدريد ثالث الترتيب ليشدد قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ويقترب خطوة من لقبه رقم 27 للمسابقة، أمس الأحد.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 76 نقطة ويتفوق بفارق 11 نقطة على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل ثماني جولات من النهاية.