تشيلسي في ورطة كبرى.. 74 اتهامًا تهدد مستقبل "البلوز"

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، صباح الخميس، بيانًا رسميًّا أعلن فيه توجيه 74 اتهامًا إلى نادي تشيلسي؛ بسبب مخالفات تتعلق بلوائح الوكلاء والوسطاء والاستثمار في اللاعبين من أطراف ثالثة.

ووفقًا لبيان الاتحاد، فإن تلك المخالفات تعود للفترة ما بين 2009 و2022، في حين أن الجزء الأكبر منها ارتُكب خلال الحقبة الممتدة بين موسمي 2010/11 و2015/16، وهي فترة شهدت صفقات كبرى للنادي اللندني.

وجاء في نص البيان: "لقد وُجِّهت إلى نادي تشيلسي مخالفات للوائح J1 وC2 الخاصة بتنظيم عمل وكلاء كرة القدم في الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى اللوائح A2 وA3 الخاصة بالعمل مع الوسطاء، وأيضًا اللوائح A1 وB3 المرتبطة بالاستثمار في اللاعبين من أطراف ثالثة، وبالمجمل، تم توجيه 74 اتهامًا ضد نادي تشيلسي، تتعلق بأحداث وقعت بين عامي 2009 و2022، وأساسًا خلال الفترة من موسم 2010/11 وحتى موسم 2015/16".

ومنح الاتحاد الإنجليزي إدارة تشيلسي مهلة حتى 19 سبتمبر 2025 من أجل الرد على هذه الاتهامات الثقيلة، في وقت ينتظر فيه عشاق "البلوز" ما ستسفر عنه العقوبات المحتملة، والتي قد تكون غير مسبوقة إذا ثبتت المخالفات.

يمتلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مجموعة واسعة من العقوبات المحتملة، تشمل عقوبات ذات طبيعة رياضية مثل خصم النقاط أو حظر التعاقدات، لكن في ظل تعاون تشيلسي الواضح، وحقيقة أن المخالفات المزعومة حدثت في ظل الإدارة السابقة، فقد يكون الغرامة المالية خيارًا مطروحًا أيضًا.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه برينتفورد في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل.

ويدخل البلوز الجولة المقبلة، وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليغ، بعد التعادل السلبي مع كريستال بالاس، والفوز على وست هام وفولهام.