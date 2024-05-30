رودريغو يسخر من برشلونة.. ويدلي باعتراف خطير بشأن مانشستر سيتي

رودريغو كان لاعبًا أساسيًا في فريق كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، حيث شارك أساسيًا في 42 مباراة من أصل 50 مباراة رسمية.

وسجل رودريغو 54 هدفًا، وقدم 41 تمريرة حاسمة في 215 مباراة منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من سانتوس في صيف 2019.

وفي حواره مع مجلة (GQ) الشهيرة، قال رودريغو إنه يحمد الله أنه في مدريد عندما لعب ضد برشلونة، في سخرية واضحة من الفريق الكتالوني.

وقال المهاجم البرازيلي: "عندما نلعب ضد برشلونة ونفوز، أقول: الحمد لله أنني هنا في مدريد".