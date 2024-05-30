رودريغو يسخر من برشلونة.. ويدلي باعتراف خطير بشأن مانشستر سيتي
سخر البرازيلي رودريغو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، من فريق برشلونة، الغريم التقليدي لفريقه.
رودريغو كان لاعبًا أساسيًا في فريق كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، حيث شارك أساسيًا في 42 مباراة من أصل 50 مباراة رسمية.
وسجل رودريغو 54 هدفًا، وقدم 41 تمريرة حاسمة في 215 مباراة منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من سانتوس في صيف 2019.
وفي حواره مع مجلة (GQ) الشهيرة، قال رودريغو إنه يحمد الله أنه في مدريد عندما لعب ضد برشلونة، في سخرية واضحة من الفريق الكتالوني.
وقال المهاجم البرازيلي: "عندما نلعب ضد برشلونة ونفوز، أقول: الحمد لله أنني هنا في مدريد".
السيتي أفضل فريق في العالم
من جهة أخرى يرى البرازيلي رودريغو أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي هو أفضل نادي في العالم حاليًا.
وبسؤاله من مجلة (GQ) قال رودريغو: "مانشستر سيتي؟ لنكون صادقين، كنا نعلم أنهم كانوا أفضل عندما لعبنا أمامهم في دوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "بالنسبة لي، إنه أفضل فريق في العالم، وهو الفريق الذي يلعب أفضل كرة قدم".