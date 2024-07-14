كشف نسيم آدم، وكيل ثنائي الوداد المغربي السابقين، حمدو الهوني، وزكريا دراوي، موقفهما من الانتقالات الصيفية الجارية بعد فسخ تعاقدهما مع الفريق.

وقال نسيم في تصريحات في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الوداد المغربي فسخ عقدي حمدو الهوني، وزكريا دراوي بالتراضي، وأصبح يحق لهما الانتقال إلى أيّ نادٍ بشكل حر".

وأضاف: "زكريا دراوي وقع بشكل رسمي لمولودية الجزائر، ولكن ليس صحيحًا حصوله على راتب شهري يقدر بنحو 55 ألف يورو، (الأعلى أجرًا في الدوري)، الراتب المتفق عليه أكثر بكثير من ذلك".

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وتابع: "حمدو الهوني أيضًا له عرض قوي من المولودية، ولكن ما يعيق انتقاله هو الرخصة الفدرالية، من الاتحاد الجزائري لكرة القدم وذلك بسبب القانون الذي يمنع التعاقد مع أي لاعب أجنبي يتجاوز عمر الـ30 عامًا".

وأشار: "ننتظر الحصول على الرخصة الفدرالية، وحال فشل المفاوضات، فهناك عروض أخرى للهوني من الدوريين الليبي والكويتي، والأمر سيكون سهلًا في إتمام المفاوضات؛ بسبب عدم وجود قوانين خاصة بالسن".

واختتم: "الثنائي كان لهما عروض قوية من اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائري، ولكن المولودية كان الأقرب، وحسَم الأمور".

وانضم حمدو الهوني إلى صفوف الوداد في أغسطس الماضي بعقد يمتد لموسمين عبر صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الترجي التونسي، ولكن اللاعب الليبي لم ينجح في ترك بصمته مع الفريق المغربي، وفشله في الحفاظ على مكانه داخل التشكيل الأساسي في الموسم الماضي 2023-24، الذي احتل فيه النادي المركز السادس في ترتيب البطولة.

أما زكريا دراوي، فقد شارك في 43 مباراة مع الوداد ضمن مختلف المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.