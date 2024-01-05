NBA.. دنفر ناغتس يهزم غولدن ستيت وخسارة سان أنطونيو سبيرز

أحرز العملاق يانيس أنتيتوكومبو 44 نقطة ليقود فريقه ميلووكي باكس للفوز على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 125/121 في مباراة مثيرة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسيطر أنتيتوكومبو أيضًا على 14 كرة مرتدة، بينما أضاف زميله داميان ليلارد 25 نقطة، وقدّم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وأحرز أنتيتوكومبو وليلارد 25 من آخر 26 نقطة أحرزها فريقهما الذي أوقف بهذا الانتصار مسيرة هزائم استمرت في مباراتين متتاليتين.

وكان ديفن فاسيل أفضل مسجلي سان أنطونيو برصيد 34 نقطة، بينما أضاف زميلاه فيكتور ويمبانياما 27 نقطة، وسيطر ديفن على 9 كرات مرتدة في عيد ميلاده الـ20.