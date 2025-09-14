اجتاح الإنترنت.. رد فعل صادم من جون إدوارد بعد أهداف الزمالك أمام المصري (فيديو)

أظهر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، رد فعل صادما بعد الأهداف التي سجلها الفريق الأبيض في فوزه على نظيره المصري البورسعيدي، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت.

وحقق الزمالك فوزا كبيرا 3-صفر على عشرة من لاعبي ضيفه المصري البورسعيدي لينفرد بصدارة الدوري المحلي الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة من ست مباريات ليبتعد بفارق نقطتين عن المصري الذي تراجع إلى المركز الثاني بعدما تلقى الخسارة الأولى هذا الموسم.

وتقدم الزمالك بعد مرور نصف ساعة عن طريق عدي الدباغ بعدما اصطدمت الكرة في القائم الأيمن لتصل إلى المهاجم الفلسطيني الذي وضع الكرة من مسافة قريبة في المرمى الخالي.

وضاعف الزمالك تقدمه في الدقيقة 64 عن طريق القائد عمر جابر، الذي تلقى تمريرة من خوان ألفينا داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية في المرمى.

وحسم عبد الله السعيد انتصار الزمالك في الدقيقة الـ90 عندما أحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء.

والتقطت عدسات المصورين مقطعًا مصورًا لجون إدوارد، وهو لا يتفاعل كعادته مع الأهداف التي يسجلها الفريق الأبيض وفرحة الجماهير حوله، وأمر اعتاد عليه الجمهور منه خلال الفترة الماضية، ولكن في مواجهة الأمس بدا المدير الرياضي للقلعة البيضاء حزينا وشاردا بشكل كبير.

وأشار العديد من المتابعين إلى أن جون إدوارد يبدو حزينا بسبب الحالة التي يمر بها النادي الأبيض والأزمة المالية التي يعيشها الفريق، وهو ما تسبب في تأخير رواتب اللاعبين والجهاز الفني، حتى الآن.