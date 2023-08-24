سيغيب عدة أسابيع.. برشلونة يعلن إصابة بيدري

وسيغيب لاعب إسبانيا بذلك عن المباريات المقبلة بالدوري، بدءًا من زيارة فياريال يوم الأحد، ولن يلتحق بالمنتخب في الفترة الدولية المقبلة.

وسجل بيدري (20 عامًا) أول هدف رسمي لبرشلونة هذا الموسم خلال الفوز 2/0 على قادش بالدوري، الأسبوع الماضي عقب تعادل مع خيتافي دون أهداف بالجولة الافتتاحية.

وغاب بيدري عن برشلونة منذ الـ20 من مايو حتى نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ولعب بيدري 111 مباراة مع برشلونة سجل فيها 17 هدفًا وصنع 8.

وتعادل برشلونة سلبيًّا مع خيتافي في الجولة الأولى من الليغا قبل أن يتغلب 2/0 على قادش في الجولة الثانية.