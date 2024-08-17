يبدو أن البرازيلي ميشايل ديلغادو، نجم الهلال السعودي، بات قريبا بالفعل من الرحيل عن "الزعيم" في الميركاتو الحالي، فقد ألمح بالفعل لهذا الأمر قبل خوضه مواجهة مهمة مع الفريق، مساء السبت، ضد الغريم التقليدي النصر.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024، في أولى بطولات الموسم الجديد للكرة السعودية.

الهلال تأهل للمباراة النهائية بعدما تمكن من إقصاء الأهلي بركلات الترجيح (4-1)، بينما خطف النصر بطاقة التأهل على حساب التعاون (2-0).

ونشر ديلغادو صورة له عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق: "الرقصة الأخيرة"، في إشارة إلى أن مباراة النصر ستكون وداعية.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن النجم البرازيلي اتفق مع إدارة الهلال على فسخ تعاقده بعد كأس السوبر، ليصبح حرا، ويمكنه الانتقال إلى أي نادٍ.

ويمتد العقد الذي وقَّعه اللاعب مع الهلال في 2022 إلى يناير المقبل، لكن ديلغادو سيدفع مبلغًا ماليًا، وفقا لتقارير صحفية، إلى إدارة النادي، مقابل الموافقة على رحيله قبل حلول هذا الموعد.

ومن المتوقع أن يسجل الهلال نيمار دا سيلفا بدلا من ميشايل في قائمة الأجانب الثمانية بالدوري السعودي للمحترفين.

وربطت التقارير بين ميشايل والعودة إلى فلامنغو، ناديه البرازيلي السابق.

وخلال تجربته مع الهلال، خاض النجم البرازيلي 109 مباريات، سجل 22 هدفًا، وصنع 25.