على حساب هالاند.. رابطة مشجعي كرة القدم تمنح صلاح "لاعب العام"

وحصل صلاح على الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن حصل عليها أيضًا في عامي 2018 و2021.

على مستوى الأندية، سجل المصري حتى الآن 27 هدفًا في العام التقويمي لليفربول، بالإضافة إلى تقديم 17 تمريرة حاسمة.