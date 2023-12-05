على حساب هالاند.. رابطة مشجعي كرة القدم تمنح صلاح "لاعب العام"
حصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في العالم من رابطة مشجعي كرة القدم لعام 2023.
وتم الإعلان عن فوز مهاجم ليفربول بالجائزة في حفل أقيم في لندن مساء أمس، بعد أن احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي المشجعين.
وحصل صلاح على الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن حصل عليها أيضًا في عامي 2018 و2021.
على مستوى الأندية، سجل المصري حتى الآن 27 هدفًا في العام التقويمي لليفربول، بالإضافة إلى تقديم 17 تمريرة حاسمة.
واحتل المركز الأول في القائمة المختصرة التي ضمت أيضًا إيرلينغ هالاند، ورودري، وبوكايو ساكا، وكيران تريبيير، وأولي واتكينز ليحصل على جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وقال صلاح: "أريد أن أشكر الجميع على جائزة FSA، خاصة أنها تم التصويت عليها من قبل الجماهير". "أريد فقط أن أقول شكرًا جزيلًا لك، وأنا أقدر ذلك."