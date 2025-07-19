تدخل حاسم.. سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني ضد الأهلي المصري

قام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بحذف البيان الذي نشره على حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بشأن أزمة اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي المصري، الذى يرغب في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، والتي على إثرها تم استبعاده من معسكر الفريق المقام حاليا في تونس.

وكان اتحاد الكرة الفلسطيني قد أصدر بيانًا رسميًا ندد فيه بالحملات التي يتعرض لها وسام أبو علي، مُطالبا اتحاد الكرة المصري، والنادي الأهلي بحماية اللاعب من تلك الحملات.

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وبعد حوالي ساعتين فقط من نشر البيان، قام بحذفه من جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أولًا، ثم بحذفه من الموقع الرسمي ثانيا.

وكان الأهلي قد أعلن استبعاد وسام أبو علي من معسكر الفريق في تونس، استعدادا للموسم الجديد، وذلك على إثر عدم مشاركة المهاجم الفلسطيني في تدريبات الأحمر خلال الأيام الماضية.

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ويصر وسام أبو علي ويضغط على إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، من أجل قبول أحد العروض المقدمة له، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من جانبه، كشف أحمد مجاهد، عضو لجنة تطوير لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة المصري، عن السر وراء حذف الاتحاد الفلسطيني لبيانه.

وكتب مجاهد عبر حسابه على "فيسبوك": "الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص باللاعب وسام أبو علي من على صفحته بعد اتصالات وتفهم الوضع، وجبريل الرجوب رئيس الاتحاد يؤكد على تقدير النادي الأهلي وجماهيره وجماهير الكرة المصرية بشكل عام ويتمنى إنهاء الموضوع بشكل مرض للجميع".

الأهلي كان قد فرض غرامات مالية على وسام أبو علي وفقًا للائحة الانضباط الداخلية للفريق، بعد تجاهله الانضمام إلى التدريبات في الموعد المحدد.

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي، حيث انضم للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

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وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال أفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.