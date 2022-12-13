انتقادات لتجاهل محمد صلاح تهنئة المنتخب المغربي
أثار تجاهل لاعب كرة القدم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تهنئة المنتخب المغربي بالصعود التاريخي للدور نصف النهائي بكأس العالم، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في مصر والمغرب.
وتعرض اللاعب لانتقادات من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تفاعل عدد كبير من اللاعبين العرب والأفارقة بينهم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مع أداء المغرب في كأس العالم بالتسابق في تقديم التهاني.
وأعرب الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر، عن دهشته من تجاهل محمد صلاح لتهنئة منتخب المغرب، بالقول: “ولا كلمة تهنئة ولا تشجيع في حق منتخب المغرب بصراحة موقف غريب من لاعبنا العربي محمد صلاح الذي لم نتوقف يوماً عن تشجيعه”.
ووجه ناصر عبر حسابه في “تويتر” حديثه لصلاح قائلاً: “خير إن شاء الله يا محمد، عسى المغاربة ما زعلوك في شيء”.
ورد ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق للشباب، والذي سبق له الإشراف على تدريب محمد صلاح ويمتلك علاقة جيدة معه على الأمر عبر تصريحات :"انتقاد صلاح على عدم تهنئة منتخب المغرب؟ لماذا لا ينتقدوا المنتخبات العربية، التي لم تصوت له في جوائز أفضل لاعب في العالم؟".
بينما غرد آخر: “بمناسبة إنجاز المنتخب المغربي في المونديال محمد صلاح لم يتكلم بكلمة واحدة عن هذا الإنجاز، رغم إن الجميع (رياضيين وفنانين حتى رجال الدين) الجميع هنأ المغرب إلا (فخر العرب) بس كده”.