انتقادات لتجاهل محمد صلاح تهنئة المنتخب المغربي

أثار تجاهل لاعب كرة القدم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تهنئة المنتخب المغربي بالصعود التاريخي للدور نصف النهائي بكأس العالم، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في مصر والمغرب.

وتعرض اللاعب لانتقادات من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تفاعل عدد كبير من اللاعبين العرب والأفارقة بينهم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مع أداء المغرب في كأس العالم بالتسابق في تقديم التهاني.

وأعرب الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر، عن دهشته من تجاهل محمد صلاح لتهنئة منتخب المغرب، بالقول: “ولا كلمة تهنئة ولا تشجيع في حق منتخب المغرب بصراحة موقف غريب من لاعبنا العربي محمد صلاح الذي لم نتوقف يوماً عن تشجيعه”.

ووجه ناصر عبر حسابه في “تويتر” حديثه لصلاح قائلاً: “خير إن شاء الله يا محمد، عسى المغاربة ما زعلوك في شيء”.