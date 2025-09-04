لا يهمني عميد أو صول.. شوبير يشن هجوما ناريا على الحضري وأحمد حسن (فيديو)

شن الإعلامي الرياضي أحمد شوبير هجوما ناريا على الثنائي عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي السابق، وأحمد حسن، مدير منتخب مصر للمحليين حاليا، بسبب المشادة الكلامية التي دارت بينهم مؤخرا.

وكان شوبير انتقد عبر قناة "الأهلي" ظهور الحضري مع أحمد حسن في مقطع فيديو، وصف خلاله الأخير بـ"العميد الأصلي"، وهو ما اعتبره إساءة غير مباشرة لحسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول، متسائلًا عن دور اتحاد الكرة في مواجهة مثل هذه التصرفات.

ورد أحمد حسن على تصريحات شوبير، وكتب على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الكابتن شوبير طالع يدينا نصيحة على الهواء وردي سيكون هنا على الهواء، لو حابب تتطوع بنصيحة فأكيد رقم تليفوني معاك".

كما وجه الحضري بدوره انتقادات قوية لشوبير واصفا إياه بمذيع "الإسقاط والتنمر".

وبالتوازي، طالب اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة الجميع بالابتعاد عن الأزمات الجانبية والتركيز على دعم المنتخب قبل المباريات الحاسمة في مشوار التأهل لكأس العالم.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية: "أنا لا تهمني الأسماء، سواء كان (عميد، صول، غفير، أسطورة أو دحدورة) لا يهمني ولا يفرق معي هذا الكلام".

وأضاف: "ما يهمني هو أن منتخب مصر أمامه مباراة وبعدها مباراة أخرى كي يصل إلى نهائيات كأس العالم، وهذا ما نتمناه، ولا يهمني أن البعض لا يتمنى وصول المنتخب حتى يظلوا هم فقط من شاركوا في كأس العالم، وأنا شخصيًا شاركت من قبل في كأس العالم، وسأكون في قمة السعادة إذا وصلت مصر إلى كأس العالم مرة واثنتين وعشر مرات، لأن هذا هو المهم، إذا كنت مصريًا مخلصًا محترمًا، أو إذا كنت لاعبًا قلبك على بلدك ومنتخبك وزملائك".

وتابع: "هذا هو الصحيح، وهذا ما قلته دون ذكر أسماء، وأسهل شيء أن تخرج وتصرخ وتسب، لكن لا داعي لذلك، وما قلته كان كلامًا محترمًا جدًا، وقلنا إن أمامنا أسبوعًا ونصل إلى كأس العالم، فساندوا الجهاز الفني".

وأردف: "لن أرد على أحد، لا بد من التجاهل، ومع من أتحاور ولِمَ؟ نحن نتحدث من أجل مصلحة البلد، وهل لي مصلحة شخصية؟ أنتم من في المنظومة، سواء حصلتم على مقابل مادي أم لا، هذا لا يهمني، قلت يا جماعة، انتظروا أسبوعًا ثم افعلوا ما شئتم، ولو كان الموضوع مزاحًا! لماذا نأكل بعضنا بعضًا؟ هل تنتظر مني أن أرد عليك؟ لا، لن أعيرك اهتمامًا على الإطلاق".