ميسي يحسم موقفه من المشاركة مع الأرجنتين في أولمبياد باريس

حسم ليوينل ميسي موقفه من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس.

وكان خافيير ماسكيرانو، مدرب المنتخب الأرجنتيني المتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، فتح الباب أمام ميسي، في حال رغب الأخير الانضمام إلى صفوفه كأحد 3 لاعبين فوق 23 عامًا.

وتنص القوانين على إمكانية تعزيز المنتخبات الأولمبية ما دون 23 عامًا بـ3 لاعبين تتجاوز أعمارهم هذا الحد.

وكانت الأرجنتين حجزت إحدى تذكرتي قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لأولمبياد باريس المقرر من الـ26 من يوليو حتى الـ11 من أغسطس بعد فوزها على البرازيل 1-0.