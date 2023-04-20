لأول مرة منذ مشاجرتهما.. ماني يدخل بديلا لساني خلال مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي (فيديو)

يذكر أن النجم الألماني ظهر وشفاه متضررة؛ إثر تعرضه للكمة من زميله ساديو ماني بعد مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

وبعد المباراة، نشب شجار بين الثنائي، حيث تطور الأمر لقيام ماني بلكم ساني في وجهه، قبل أن يقدم اعتذارا عن الأمر، بحسب مدرب الفريق توماس توخيل.

وتردد أن ساني وجه كلمة عنصرية لماني، غير أن صحيفة بيلد التي كشفت عن ما دار بين النجمين من البداية أكدت أن ساني لم يسيء لماني بكلمة عنصرية، وأن جميع عناصر الفريق لم يسمعوه سوى وهو يقول: "اتركني وشأني".

ولم يعلق ساني على الأمر، غير أن بيلد أكدت أنه طلب من إدارة بايرن ميونخ ألا تفرط في معاقبة ساديو ماني زميله في الفريق.