لأول مرة منذ مشاجرتهما.. ماني يدخل بديلا لساني خلال مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي (فيديو)
شارك ساديو ماني لاعب نادي بايرن ميونخ بديلا لزميله ليروي ساني خلال مباراة فريقهما أمام مانشستر سيتي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ مشاجرة اللاعبين في مباراة الذهاب.
وكان ماني قد عوقب بالاستبعاد من القائمة أمام هوفنهايم في المباراة الماضية بالدوري الألماني، فضلا عن فرض غرامة مالية عليه بسبب اعتدائه على زميله ليروي ساني.
وفي الدقيقة 64، وعندما كانت النتيجة تشير إلى تأخر بايرن أمام السيتي بهدف نظيف، قرر توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ نزول ساديو ماني لتنشيط خط الهجوم، بدلا من ليروي ساني.
يذكر أن النجم الألماني ظهر وشفاه متضررة؛ إثر تعرضه للكمة من زميله ساديو ماني بعد مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.
وبعد المباراة، نشب شجار بين الثنائي، حيث تطور الأمر لقيام ماني بلكم ساني في وجهه، قبل أن يقدم اعتذارا عن الأمر، بحسب مدرب الفريق توماس توخيل.
وتردد أن ساني وجه كلمة عنصرية لماني، غير أن صحيفة بيلد التي كشفت عن ما دار بين النجمين من البداية أكدت أن ساني لم يسيء لماني بكلمة عنصرية، وأن جميع عناصر الفريق لم يسمعوه سوى وهو يقول: "اتركني وشأني".
ولم يعلق ساني على الأمر، غير أن بيلد أكدت أنه طلب من إدارة بايرن ميونخ ألا تفرط في معاقبة ساديو ماني زميله في الفريق.