بلجيكا تحصد الفوز الأول في يورو 2024 أمام رومانيا (فيديو)
حصد منتخب بلجيكا الفوز الأول في مشاركته بالنسخة الحالية لبطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بتغلبه على رومانيا بنتيجة 2-0 ، اليوم السبت ، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.
تقدم يوري تيليمانس في الدقيقة الثانية لصالح منتخب بلجيكا ثم أحرز روميلو لوكاكو هدفًا للمنتخب البلجيكي ألغاه الحكم بداعي التسلل.
وأحرز كيفين دي بروين الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.
وحصد منتخب بلجيكا أول 3 نقاط في البطولة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب رومانيا صاحب الصدارة.
وتتساوى منتخبات المجموعة الخامسة عند 3 نقاط بعدما حصد أيضًا منتخبا سلوفاكيا وأوكرانيا أيضًا نفس الرصيد.
ونجح المنتخب البلجيكي في فرض سيطرته على اللقاء منذ اللحظات الأولى بعدما سجل هدفًا مبكرًا عن طريق تيليمانس الذي استغل ارتباك دفاعي للمنتخب الروماني.
وسجل المنتخب البلجيكي 9 كرات تجاه مرمى رومانيا ولكنه عانى بشكل واضح من استغلال الفرص خاصة من جانب لوكاكو الذي أضاع محاولة قريبة ثم سجل هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل.
ونجح دي بروين في تكليل جهوده عقب اللقاء بتسجيل هدف متأخر عزز به انتصار بلجيكا.