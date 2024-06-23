بلجيكا تحصد الفوز الأول في يورو 2024 أمام رومانيا (فيديو)

حصد منتخب بلجيكا الفوز الأول في مشاركته بالنسخة الحالية لبطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بتغلبه على رومانيا بنتيجة 2-0 ، اليوم السبت ، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

تقدم يوري تيليمانس في الدقيقة الثانية لصالح منتخب بلجيكا ثم أحرز روميلو لوكاكو هدفًا للمنتخب البلجيكي ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وأحرز كيفين دي بروين الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.