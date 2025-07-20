"شرارة" يشعل ميركاتو الدوري الأردني بقرار مفاجئ

أشعل اللاعب محمد أبو زريق "شرارة" جناح أيمن المنتخب الأردني لكرة القدم سوق الانتقالات المحلية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد بقرار مفاجئ.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد بإقامة كأس السوبر الأردني بين الوحدات والحسين إربد غداً الاثنين.

أخبار ذات علاقة المنتخب الأردني لكرة السلة ينسحب من مواجهة إسرائيل في بطولة العالم للشباب

وأعلن نادي الرمثا، اليوم الأحد، تعاقده مع شرارة صاحب الـ 27 عاماً في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقد اللاعب مع فريقه الحسين إربد.

شرارة قرر العودة إلى فريق الرمثا بعد المغادرة بخمس سنوات كاملة علماً بأنه أحد خريجي قطاع الناشئين بالنادي الأردني.

عندما يقف جمهور الرمثا 🔵🔥 يجلس الجميع ✨ لدينا الحلول.. لا نكتفي بـ الشعارات ✅ #نادي_الرمثا #المركز_الإعلامي #الرمثا_فخرنا #غزلان_الشمال Posted by Ramtha SC on Sunday, July 20, 2025

وقدم الرمثا لاعبه العائد بعد غياب بمقطع فيديو مميز تحت شعار "عندما يقف جمهور الرمثا يجلس الجميع.. لدينا الحلول ولا نكتفي بالشعارات".

ولعب شرارة مع الرمثا خلال الفترة بين 2017 إلى 2019 قبل رحيله معاراً إلى السيلية القطري ثم عاد للرمثا موسم 2019 – 2020.

أخبار ذات علاقة لفتة طيبة من ثنائي المنتخب الأردني مع أحد الأطفال المصابين بالسرطان

وانتقل الجناح الموهوب إلى الأهلي طرابلس الليبي ثم الترجي التونسي قبل الانضمام إلى الوحدات ألأردني لفترة ثم الرحيل إلى الشرطة العراقي.

ولعب شرارة بقميص الحسين إربد قبل العودة إلى فريقه الأسبق الرمثا باحثاً عن التألق مجدداً.

أخبار ذات علاقة تصنيف الفيفا يصدم المنتخب الأردني بعد التأهل التاريخي لكأس العالم 2026

وخاض اللاعب 22 مباراة دولية بقميص منتخب الأردن، وسجل 3 أهداف للنشامى.