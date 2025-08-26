قرار حاسم من برشلونة قبل قرعة دوري أبطال أوروبا

أخطر نادي برشلونة الإسباني الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بآخر تطورات العمل في ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" بعد تجديد شامل في الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة أبلغت "يويفا" باستعداد الملعب لاستضافة مباريات الفريق في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يترقب الرد النهائي من الاتحاد الأوروبي بشأن اعتماد الملعب خلال يوم سحب قرعة مرحلة الدوري بعد غدٍ الخميس.

وأفادت الصحيفة بأن برشلونة وضع ملعبه الحالي "مونتجويك" كخيار ثانٍ لاستضافة مبارياته في دوري الأبطال إذا لم تصل موافقة الاتحاد الأوروبي باعتماد ملعب كامب نو.

ويضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعض الشروط من أجل اعتماد الملاعب في دوري أبطال أوروبا على رأسها سعة المدرجات.

وبدأت إدارة برشلونة أعمال التوسعة في ملعبه سبوتيفاي كامب نو من أجل الوصول إلى سعة تصل إلى 105 آلاف مشجع ليصبح أكبر ملعب في أوروبا.

وبدأت الأعمال رسمياً يوم 1 يونيو 2023 وتم غلق الملعب وسط توقعات باستضافته للمباريات بشكل كامل في العام الحالي، ولكن برشلونة واجه بعض التحديات الخاصة بإنهاء أعمال التجديد.