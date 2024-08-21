الوداد المغربي يضم الجنوب إفريقي مايلولا من نادي تورونتو

أعلن الوداد البيضاوي المغربي اليوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الجناح كاسيوس مايلولا على سبيل الإعارة قادما من تورونتو الكندي.

وبدأ مايلولا (23 عاما) مسيرته مع ماميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي وتدرب تحت إشراف مواطنه رولاني موكوينا، المدرب الحالي للوداد، قبل انتقاله إلى تورونتو الكندي عام 2023.

وقال النادي المغربي عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد وصل الأسد الملك. أهلا بك في الوداد" كما نشر صورة مايلولا.

وكشف تورونتو عن تفاصيل الصفقة وقال عبر موقعه على الإنترنت "يعلن تورونتو عن توصله لاتفاق لإعارة مايلولا إلى الوداد المغربي حتى يوليو 2025".

وأضاف في بيان "الوداد سيكون لديه إمكانية شراء مايلولا بعقد دائم بعد انتهاء الإعارة".

وسجل الجناح الواعد هدفين خلال ثماني مباريات مع تورونتو في جميع المسابقات.

ويمر نادي الوداد البيضاوي بأزمة حادة إداريا ورياضيا منذ بداية العام الحالي والتي تزامنت مع سجن رئيسه سعيد الناصيري بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات وتبييض الأموال بجانب اتهامات أخرى.