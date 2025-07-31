عبد الناصر محمد "يفجر" غضب لاعبي الزمالك

فجّر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، حالة من الغضب الشديد لدى لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتولى عبد الناصر محمد مهام منصب مدير الكرة بنادي الزمالك ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بعد رحلة طويلة من العمل الإداري في نادي إنبي.

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وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن لاعبي الفريق أبدوا غضبهم من تمسك مدير الكرة بالحصول على هواتفهم المحمولة في المعسكر.

وأوضح المصدر أن لاعبي الزمالك يرون أن هذه الطريقة لا تليق بهم وانتهت تمامًا في أسلوب الإدارة.

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وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين اعترضوا على طريقة عبد الناصر محمد في إدارة الفريق.

ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره في الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 8 أغسطس المقبل، على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

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وكان الزمالك قد دعم صفوفه بعدة صفقات، على رأسها الفلسطيني آدم كايد، والأنغولي شيكو بانزا، بجانب أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل مدافع نادي زد، وثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف، وحارس المرمى المهدي سليمان بعد نهاية عقده مع الاتحاد السكندري.