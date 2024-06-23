الهبوط للدرجة الرابعة.. العقوبات المنتظرة على الزمالك حال انسحابه من الدوري

كشفت تقارير إعلامية عن اللوائح التي سيلجأ إليها اتحاد الكرة المصري لفرضها على نادي الزمالك حال تمسكه بقراره الذي اتخذه بعدم خوضه مبارياته المقبلة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار قمة مواجهات الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكان الزمالك أعلن عن عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة لجميع الأندية المتنافسة.

وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية: "لائحة رفض خوض مباراة واحدة وفقا للمادة 51 في الدوري المصري لموسم 2023-24 سيحدث التالي، توقيع غرامات مالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم، اعتبار نتيجة المباراة المنحسب فيها مهزوما 2-0، بالإضافة إلى خصم (3) نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة، ومعاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين، ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة".