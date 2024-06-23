الهبوط للدرجة الرابعة.. العقوبات المنتظرة على الزمالك حال انسحابه من الدوري
كشفت تقارير إعلامية عن اللوائح التي سيلجأ إليها اتحاد الكرة المصري لفرضها على نادي الزمالك حال تمسكه بقراره الذي اتخذه بعدم خوضه مبارياته المقبلة في الدوري المصري.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار قمة مواجهات الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.
وكان الزمالك أعلن عن عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة لجميع الأندية المتنافسة.
وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية: "لائحة رفض خوض مباراة واحدة وفقا للمادة 51 في الدوري المصري لموسم 2023-24 سيحدث التالي، توقيع غرامات مالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم، اعتبار نتيجة المباراة المنحسب فيها مهزوما 2-0، بالإضافة إلى خصم (3) نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة، ومعاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين، ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة".
وفي حال عدم خوض الزمالك المباراة، سيتم اعتباره مهزوما بنتيجة 2-0، وخصم 3 نقاط إضافية من رصيده في جدول الدوري.
وأشار: "أما حال انسحب أي فريق في أكثر من مباراة بالدوري، فسيتم تطبيق لائحة العقوبات تباعا بداية من خصم نقاط المباراة و3 نقاط إضافية، وإذا استمر في الانسحاب من المباريات بشكل متتال سيهبط للدرجة الرابعة".
وشدد حتحوت: "بجدول الدوري الحالي وحال تطبيق هذه العقوبات الزمالك سيصل لرصيد 21 نقطة؛ ما يعني أنه سكيون ضمن فرق ثلاثي الهبوط، هل مجلس إدارة النادي الأبيض سيقبل أن يهبط الفريق في عهده بهذا الشكل؟ رغم أن النادي ترك خطوات تصعيد أخرى ولم يترك مجالا للتراجع أو يحصل على مكاسب من اعتراضاته بحقه وجماهيريته بهذه الطريقة".
ويمتلك الزمالك 6 مباريات مؤجلة أمام طلائع الجيش في الجولة 16، وبلدية المحلة في الجولة 17، وبيراميدز في الجولة 18، والمقاولون العرب في الجولة 19، وإنبي في الجولة 22، وزد في الجولة 23.
فيما يمتلك الأهلي 8 مباريات مؤجلة ضد طلائع الجيش في الجولة 13، وبيراميدز في الجولة 14، ومودرن فيوتشر في الجولة 17، والمصري في الجولة 18، وسيراميكا كليوباترا في الجولة 19، والمقاولون العرب وسموحة وزد في الجولات 22 و23 و24.