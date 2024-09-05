بعد اختيار ويليامز.. هل ظلمت "فرانس فوتبول" مصطفى شوبير؟

تواجد بشكل مفاجئ الجنوب أفريقي رونوين ويليامز، حارس مرمى نادي صنداونز، في القائمة النهائية لأفضل 10 حراس مرمى في العالم.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مساء الأربعاء، أسماء حراس المرمى المرشحين لحصد جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في 2024.

وجاء ويليامز، البالغ من العمر 32 عاما، ضمن القائمة بعد تألقه مع صنداونز الجنوب أفريقي، الموسم الماضي، حيث نجح في قيادته للتتويج بالدوري الجنوب أفريقي بجانب حصد لقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

لم يكن تألق الحارس مقتصرًا على ناديه فحسب، بل نجح في قيادة منتخب بلاده إلى برونزية كأس أمم أفريقيا، وكان قريبا من الوصول إلى المباراة النهائية لولا الخسارة من نيجيريا بضربات الترجيح في قبل النهائي.

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ويليامز هو الحارس الأفريقي الوحيد الذي تواجد في القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى في 2024، فهل يوجد حارس مرمى في أفريقيا أحق بالتواجد؟.

عام 2024 شهد توهجاً لأحد حراس المرمى المصريين، وهو مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري، الذي قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

الحارس المصري لم يسكن شباكه أي هدف في 9 مباريات بالبطولة، وحافظ على نظافة شباكه في المباريات كلها ليكون أول حارس في تاريخ الأهلي يحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية.

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أرقام قياسية عديدة حطمها مصطفى شوبير في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا على رأسها كونه الحارس الوحيد في تاريخ البطولة، الذي يتوج باللقب، دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

لعب مصطفى شوبير 5 مباريات خارج ملعبه نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في الجزائر وغانا وتنزانيا والكونغو وتونس.

بجانب كل ذلك فهو أكثر حارس مرمى له تصديات في البطولة؛ إذ تخطى عدد تصدياته الـ30 تصدياً.

في المقابل، سكن شباك ويليامز 3 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات فقط، ولم يقد ناديه صنداونز إلى تحقيق اللقب.