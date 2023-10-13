تقرير: رونالدو يتصدر قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا في العالم

كان انتقال اللاعب، البالغ من العمر 38 عامًا، إلى النصر، العام الماضي، بمثابة بداية هجرة النجوم البارزين من كرة القدم الأوروبية إلى دولة الخليج.

ونشرت "فوربس" تقريرًا قالت فيه إن رونالدو- هداف الدوري السعودي للمحترفين- حصل على تعويض جيد عن جهوده، ويقال إنه حصل على أكثر من ضعف ما حصل عليه كيليان مبابي في عام 2022 - اللاعب الأعلى أجرًا العام الماضي.

وتقدر فوربس أن المهاجم البرتغالي يحصل على حوالي 164 مليون جنيه إسترليني من ناديه مقابل جهوده في الملعب، و49 مليون جنيه إسترليني أخرى من المشاريع خارج الملعب.

وظهر رونالدو في مقاطع فيديو للترويج لليوم الوطني للبلاد، ولمباراة تايسون فيوري القادمة مع فرانسيس نجانو في الرياض، وحصل منهما على دخل إضافي.