مبابي يعلن رقمه الجديد في ريال مدريد (صورة)

أعلن كيليان مبابي تغيير رقم قميصه مع نادي ريال مدريد، الإسباني، رسميًا، بعد أن كان يرتدي القميص رقم (9) منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.

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وأصبح مبابي خليفة لوكا مودريتش في حمل الرقم "10" الأسطوري.

وفي رسالة موجزة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" كتب مبابي (10) في إشارة ضمنية إلى ارتدائه الرقم الأشهر في ريال مدريد.

النادي كان يرى هذا الخيار كـ"الخطة أ"، وعرضها على النجم الفرنسي الذي وافق دون تردد.

كانت التلميحات موجودة منذ اليوم الأول، وخلال عرضه الرسمي يوم 16 يوليو 2024، سُئل مبابي عن احتمالية حمله للرقم "10" في المستقبل، فأجاب بتواضع: "لدينا مودريتش، أسطورة حصل على الكرة الذهبية وفاز بكل شيء. لا أفكر كثيرًا في الأرقام، ما يهمني هو التقدم نحو المرمى".

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تسونامي تسويقي على الأبواب

من المتوقع أن يعلن النادي التغيير رسميًا خلال الساعات المقبلة، مع تحديث بيانات اللاعب على الموقع الرسمي وإطلاق موجة جديدة من مبيعات القمصان.

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وعندما ارتدى مبابي الرقم "9"، عانت "أديداس" من طلبات هائلة تأخرت شحناتها أكثر من 6 أسابيع. هذه المرة، الرقم "10" سيشهد إقبالًا أكبر، خاصة أنه الرقم الذي يرتديه مع منتخب فرنسا أيضًا.