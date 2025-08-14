ساديو عاد.. فيديو مثير لرونالدو يحفّز ماني قبل السوبر السعودي (شاهد)

حرص الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على دعم زميله السنغالي ساديو ماني، خلال الحصة التدريبية الأخيرة للفريق مساء الأربعاء، قبل السفر إلى هونغ كونغ لخوض منافسات كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد.

وفي مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر رونالدو أثناء التدريبات وهو يمرر الكرة إلى ماني، قبل أن يعلو صوته محفّزا النجم السنغالي قائلاً: "ساديو عاد"، ليرد الأخير: "نعم"، ثم تبادلا التمريرات وسط أجواء حماسية.

وعانى ماني خلال الفترة الماضية من تذبذب في مستواه الفني؛ ما جعله عرضة لانتقادات جماهيرية متباينة بين الإشادة والهجوم. كما ارتبط اسمه أكثر من مرة في تقارير إعلامية باحتمال الرحيل عن الفريق، إلا أن المدير الفني جورجي جيسوس جدّد الثقة فيه للاستمرار في الموسم الرياضي المقبل (2025-2026)، وهو ما انعكس في اعتماده عليه بشكل واضح خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق في معسكره بالنمسا والبرتغال، حيث شغل مركز الجناح الأيسر وظهر بمردود قوي، وسط دعم واضح من رونالدو.

ويستعد الثنائي رونالدو وماني للمشاركة في بطولة السوبر السعودي، التي تنطلق في 19 أغسطس الجاري، حيث يواجه النصر فريق الاتحاد في نصف النهائي يوم الثلاثاء 19 أغسطس، بينما يلتقي القادسية بالأهلي يوم الأربعاء 20 أغسطس، على أن يقام النهائي يوم السبت 23 أغسطس.