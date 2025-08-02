مركز مهم.. جيسوس يطلب "صفقة عاجلة" في النصر السعودي

أسفرت مباراة النصر السعودي وتولوز الفرنسي، الإعدادية للفريقين قبل بداية الموسم الجديد عن قناعة للمدرب البرتغالي للنصر جورج جيسوس بأن الفريق يحتاج إلى تعزيز عاجل في مركز الظهير الأيسر.

وخاض رفاق القائد كريستيانو رونالدو مباراتين وديتين الأولى أما سانت يوهان النمساوي (5 ـ 2) السبت الماضي والثانية يوم الأربعاء ضد تولوز (2 ـ 1) قبل السفر إلى البرتغال في معسكر إعدادي أخير تأهبا لخوض منافسات كاس السوبر ثم الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لمصادر قريبة من النصر، أعلم المدرب جورج جيسوس أصحاب القرار في النادي بحاجته إلى مدافع على الجهة اليسرى بعد أن فشل أيمن يحيى غي إقناعه بأنه اللاعب المناسب لمركز الظهير الأيسر.

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وقالت المصادر ذاتها إن تجربة أيمن يحيى على الجهة اليسرى لدفاع النصر في مباراة تولوز الفرنسي، التي فاز بها فريق المدرب جيسوس 2ـ1، أثبتت حاجة الفريق العاجلة لتقوية تلك الجهة بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب المدرب جيسوس بالفعل من من إدارة النادي التعاقد مع لاعب سعودي في مركز الظهير الأيسر.

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ولَعِب يحيى، جناح النصر، في مركز الظهير في غياب سلطان الغنام للإصابة أما في عهدة البرتغالي الأسبق لويس كاسترو، فقد شارك أيمن يحيى في أكثر من مركز لكن موقف جورج جيسوس كان حاسما لتحديد حاجة فريقه لتعزيز إضافي.

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ويخوض النصر مباراتين وديتين في معسكره بالبرتغال الأولى أمام ريو أفي البرتغالي يوم 7 أغسطس والثانية ضد ألميريا الإسباني في العاشر من الشهر الجاري.

ويبدأ الفريق موسم 2025 ـ 2026 من خلال خوض كأس السوبر السعودي إذ سيواجه الاتحاد، بطل الثنائية، يوم 19 أغسطس الجاري في نصف النهائي لمسابقة السوبر 2024 ـ 2025 التي تحتضنها هونغ كونغ.