ميدو يقلب الطاولة على مجلس الزمالك.. ومصير مجهول للقلعة البيضاء
قلب أحمد حسام "ميدو" عضو اللجنة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، الطاولة على مجلس إدارة ناديه، مطالبًا إياهم بتقديم استقالتهم.
ورغم تواجده باللجنة الفنية لنادي الزمالك ودخوله في مفاوضات مع العديد من اللاعبين، طالب ميدو أعضاء مجلس إدارة الزمالك بتقديم استقالتهم بعد إعلان مرتضى منصور الرحيل، ووداع الفريق لمنافسات البطولة العربية.
وكانت نتائج الزمالك سيئة هذا الموسم، حيث خرج الفريق بموسم صفري بخسارة الدوري والكأس ووداع البطولة الأفريقية، وأخيرًا ودع البطولة العربية من دور المجموعات.
وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أناشد مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة وإتاحة الفرصة لمجلس جديد للعمل فورا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. إذا كنتم فعلا بتحبوا الزمالك لازم تمشوا..النهارده قبل بكره!! التاريخ لن يرحمكم".
وأضاف: "أحسن حاجتين حصلوا للزمالك في آخر 4 شهور إن إحنا الحمد لله نجحنا نجيب مدرب كبير وإن مرتضى منصور كان عنده الشجاعة إنه يمشي وما كابرش حتى لو متأخر!! دلوقتي ناقص حاجة واحدة إن المجلس ده يستقيل فورا".
واختتم: "بالمناسبة بشكر كابتن حازم الراجل حارب معايا إمبارح في موضوع قيد اللعيبة".
تصريحات ميدو جاءت بعد إعلان مرتضى منصور رحيله عن نادي الزمالك نهائيًا، ولكن بشكل شفوي.
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري المعزول، أعلن استقالته من منصبه –كرئيس للجنة الاشتراكات- بعد عزله من رئاسة النادي.
وقرر "منصور" الاستقالة من منصبه "شفهيًا"، وأعلن هذه الاستقالة في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب".
وقال منصور في الفيديو: "اتَّخذت قراري بالخروج من المشهد، وسأعود مشجع درجة ثالثة بين الجماهير".
مصير المجلس
كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة المصرية، أن الوزارة تعكف الآن على دراسة الموقف القانوني لنادي الزمالك قبل حسم الأمر.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن مرتضى منصور لا يمارس مهام عمله كرئيس للنادي "على الورق"، حيث تحايل على الأمر وتم تعيينه من جانب المجلس رئيسًا للجنة الاشتراكات والعضويات، لحين أقرب جمعية عمومية.
وأضاف: "وزارة الشباب والرياضة تنتظر وصول خطاب رسمي من نادي الزمالك يفيد بخلو منصبي الرئيس والنائب، مرفقًا بصورة خطاب استقالة أحمد دعبس عضو مجلس الإدارة، كي يتسنى لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي".
واختتم: "من المحتمل إقامة انتخابات تكميلية أو انتخابات جديدة خلال شهر أكتوبر المقبل، وسيتوقف هذا على الشؤون القانونية بالوزارة، كي لا يكون هناك أي ثغرة تتسبب في بطلان الانتخابات مرة أخرى".