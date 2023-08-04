ميدو يقلب الطاولة على مجلس الزمالك.. ومصير مجهول للقلعة البيضاء

ورغم تواجده باللجنة الفنية لنادي الزمالك ودخوله في مفاوضات مع العديد من اللاعبين، طالب ميدو أعضاء مجلس إدارة الزمالك بتقديم استقالتهم بعد إعلان مرتضى منصور الرحيل، ووداع الفريق لمنافسات البطولة العربية.

وكانت نتائج الزمالك سيئة هذا الموسم، حيث خرج الفريق بموسم صفري بخسارة الدوري والكأس ووداع البطولة الأفريقية، وأخيرًا ودع البطولة العربية من دور المجموعات.