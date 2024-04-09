ليفربول يستعيد أربعة نجوم

ويلتقي ليفربول نظيره أتالانتا الإيطالي، بذهاب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، على ملعب "أنفيلد"، الخميس القادم.

وشهد مران نادي ليفربول الإنجليزي، عودة الرباعي المصاب في تدريبات اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة أتالانتا.

وشارك كل من ترينت ألكسندر أرنولد، وأليسون بيكر، وستيفان باجسيتيتش، وديوجو غوتا في تدريبات ليفربول، اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة أتالانتا.

ولم يشارك أرنولد وأليسون مع ليفربول، منذ تعرضهما للإصابة أمام بيرنلي في منتصف فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يحسم يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، موقف رباعي الفريق العائد مؤخرًا من الإصابة من المشاركة أمام أتالانتا.