لم يضع العرض على الطاولة.. تقرير: الهلال مهتم بالتعاقد مع بيدرو مهاجم فلامنغو

وأشارت إلى أن الهلال حتى الآن يدرس المقترح، لكنه لم يضع العرض على الطاولة بعد، حيث سيكون العقد لمدة 3 سنوات.

بدأ بيدرو البالغ من العمر 25 عاما مسيرته الاحترافية مع نادي فلومينينسي البرازيلي في 2016، قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي في 2020 لمدة موسم واحد.

وأعير المهاجم البرازيلي إلى فلامنغو في صيف 2020، ثم ينتقل بعدها إلى النادي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية من نفس العام .