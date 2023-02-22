لم يضع العرض على الطاولة.. تقرير: الهلال مهتم بالتعاقد مع بيدرو مهاجم فلامنغو
كشفت صحيفة "bolavip" البرازيلية أن إدارة نادي الهلال وافقت على دفع 400 مليون ريال برازيلي (77 مليون دولار) لشراء بيدرو لاعب نادي فلامنغو خلال الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة البرازيلية إن الهلال مهتم جدا بالتعاقد مع الهداف البرازيلي، ويخطط لدفع ما يصل إلى 400 مليون ريال برازيلي للحصول على خدمات بيدرو.
وأشارت إلى أن الهلال حتى الآن يدرس المقترح، لكنه لم يضع العرض على الطاولة بعد، حيث سيكون العقد لمدة 3 سنوات.
بدأ بيدرو البالغ من العمر 25 عاما مسيرته الاحترافية مع نادي فلومينينسي البرازيلي في 2016، قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي في 2020 لمدة موسم واحد.
وأعير المهاجم البرازيلي إلى فلامنغو في صيف 2020، ثم ينتقل بعدها إلى النادي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية من نفس العام .
ولم يبرم نادي الهلال أي صفقة خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الماضيتين؛ بسبب قرار منع القيد الذي عوقب به على خلفية قضية اللاعب محمد كنو.
ويستعد الهلال لمواجهة فولاد الإيراني غدا الخميس في تمام الساعة الـ9 مساء على استاد الجنوب، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.