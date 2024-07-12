اختار رودريغو هيرنانديز، قائد منتخب إسبانيا، لاعبًا وحيدًا من إنجلترا يراه الأخطر قبل نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

ويلتقي منتخب إسبانيا منافسه إنجلترا بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس أوروبا على الملعب الأولمبي في برلين.

وحذر رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي من لاعب واحد في صفوف منتخب إنجلترا قبل نهائي اليورو.

وأشار رودري في حواره لصحيفة "آس" الإسبانية إلى أنه يعلم تمامًا خصائص الكرة الإنجليزية وثقافة اللاعبين هناك، موضحًا أن إنجلترا لديها منتخب يملك لاعبين مميزين يدافعون بشكل جيد، ويستغلون الكرات الثابتة.

وقال قائد منتخب إسبانيا: "لاعب واحد يجب الحذر منه في صفوف إنجلترا، فيل فودين نجم مانشستر سيتي هو الأخطر".

وأضاف: "هو اللاعب الذي يملك موهبة فطرية، أنا أعرفه جيدًا، وأعلم قدراته ويستطيع التحرك في مساحات صغيرة وصناعة الخطورة".

ويحلم منتخب إسبانيا بتحقيق لقب كأس أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب القاري.

وفاز منتخب إسبانيا بالبطولة الأوروبية في نسخ: 1964 و2008 و2012.

ويأمل منتخب إنجلترا هو الآخر بكتابة التاريخ بتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.