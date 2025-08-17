"صواريخ" ماستانتونو تظهر مبكرا.. ميسي ريال مدريد يسجل هدفا خرافيا (فيديو)

شارك الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو في تدريبات ريال مدريد الإسباني وبرز بمستوى أكثر من رائع، ما وضع المدرب تشابي ألونسو في حيرة بشأن سرعة مشاركته في المباريات الرسمية.

وفي تدريبات اليوم، سجل ماستانتونو، الملقب بـ"ميسي الجديد"، هدفًا استثنائيًا بتصويبة يسارية صاروخية لم يستطع الحارس تيبو كورتوا التصدي لها.

هدف ماستانتونو أكد أن ريال مدريد أمام موهبة كبيرة، خاصة في التسديدات من خارج منطقة الجزاء، التي تُعد من أبرز مزاياه بصفته لاعب كرة قدم.

انضم ماستانتونو إلى ريال مدريد في 14 أغسطس الماضي بعد أن أتم 18 عامًا، وسيرتدي القميص رقم 30 مع الفريق الملكي، وهو الرقم نفسه الذي كان يرتديه مع ناديه السابق.

ويعد ماستانتونو أول لاعب أرجنتيني يرتدي قميص ريال مدريد منذ رحيل أنخيل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد عام 2014، وهو ما يضيف له أبعادًا تاريخية في الفريق الملكي.

تطور ماستانتونو في صفوف ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءًا من الفريق الأول في موسم 2024-2025، فقد تألق بشكل لافت رغم صغر سنه.

وفي الموسم الماضي، لعب 22 مباراة في مختلف المسابقات، وأسهم في 11 هدفًا بتسجيل 7 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.