بي.بي.سي: تعيين لامي نائبا جديدا لرئيس وزراء بريطانيا

logo
رياضة

على يخت بمليون يورو.. أول ظهور لجود بيلينغهام وصديقته منذ أنباء الانفصال (صور)

على يخت بمليون يورو.. أول ظهور لجود بيلينغهام وصديقته منذ أنباء الانفصال (صور)
جود بيلينغهام وأشلين كاستروالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 3:06 م

كتب – نور الدين ميفراني

ظهر النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد، رفقة صديقته عارضة الأزياء والمؤثرة الأمريكية أشلين كاسترو على متن يخت فاخر خلال عطلته في الفترة الدولية.

وكانت صديقة نجم ريال مدريد غابت عن مرافقته خلال عطلته الصيفة الماضية، وهو ما جعل الشائعات تتكاثر بشأن وجود أزمة في علاقتهما أو انفصالهما.

أخبار ذات علاقة

جود بيلينغهام وآشلين كاسترو

هل دمرت والدة بيلينغهام علاقته بالفاتنة الأمريكية آشلين كاسترو؟

 

أخبار ذات علاقة

تياغو بيتارش مع أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد

سلاح ريال مدريد الخفي.. من هو "المغربي" الذي سيعوض غياب بيلينغهام؟

واستغل بيلينغهام غيابه عن منتخب إنجلترا في الفترة الدولية لكونه يتعافى من عملية جراحية على الكتف، واصطحب صديقته الأمريكية أشلين كاسترو إلى سردينيا في إيطاليا، حيث استمتعا على متن يخت يبلغ ثمنه مليون جنيه إسترليني ويمكن استئجاره بـ25 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وتبادل الثنائي العناق والقبلات على متن اليخت، وكانت المؤثرة الأمريكية بملابس السباحة، فيما ارتدى الدولي الإنجليزي قبعة ونظارة شمسية.

بيلينغهام وصديقته

وحافظ الثنائي على سرية العلاقة منذ إعلانها في يناير الماضي، لكنهما قدما لمحة رومانسية نادرة عن علاقتهما بمناسبة عيد ميلاد بيلينغهام الثاني والعشرين.

ونشرا صورة لهما وهما يستمتعان بالرقص، فيما أثنت آشلين على بيلينغهام، ووصفته بأنه أفضل شريك في غاء "كاريوكي"، وكتبت: "أكثر إنسان طيب القلب، مجتهد، ومذهل قابلته في حياتي، أنت تُضفي الكثير من النور على هذا العالم".

بيلينغهام وصديقته

وبدأ بيلينغهام مواعدة عارضة الأزياء الأمريكية بعد تبادل الإعجاب على "إنستغرام"، وسرعان ما التقت والديه.

وظهرت آشلين كاسترو مع والدة بيلينغهام، دينيس، 56 عامًا، ووالده مارك، 49 عامًا، في مقصورة عائلة ريال مدريد خلال مباراة سابقة ضد جيرونا.

بيلينغهام وصديقته
صديقة بيلينغهام

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC