على يخت بمليون يورو.. أول ظهور لجود بيلينغهام وصديقته منذ أنباء الانفصال (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

ظهر النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد، رفقة صديقته عارضة الأزياء والمؤثرة الأمريكية أشلين كاسترو على متن يخت فاخر خلال عطلته في الفترة الدولية.

وكانت صديقة نجم ريال مدريد غابت عن مرافقته خلال عطلته الصيفة الماضية، وهو ما جعل الشائعات تتكاثر بشأن وجود أزمة في علاقتهما أو انفصالهما.

أخبار ذات علاقة هل دمرت والدة بيلينغهام علاقته بالفاتنة الأمريكية آشلين كاسترو؟

واستغل بيلينغهام غيابه عن منتخب إنجلترا في الفترة الدولية لكونه يتعافى من عملية جراحية على الكتف، واصطحب صديقته الأمريكية أشلين كاسترو إلى سردينيا في إيطاليا، حيث استمتعا على متن يخت يبلغ ثمنه مليون جنيه إسترليني ويمكن استئجاره بـ25 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وتبادل الثنائي العناق والقبلات على متن اليخت، وكانت المؤثرة الأمريكية بملابس السباحة، فيما ارتدى الدولي الإنجليزي قبعة ونظارة شمسية.

وحافظ الثنائي على سرية العلاقة منذ إعلانها في يناير الماضي، لكنهما قدما لمحة رومانسية نادرة عن علاقتهما بمناسبة عيد ميلاد بيلينغهام الثاني والعشرين.

ونشرا صورة لهما وهما يستمتعان بالرقص، فيما أثنت آشلين على بيلينغهام، ووصفته بأنه أفضل شريك في غاء "كاريوكي"، وكتبت: "أكثر إنسان طيب القلب، مجتهد، ومذهل قابلته في حياتي، أنت تُضفي الكثير من النور على هذا العالم".

وبدأ بيلينغهام مواعدة عارضة الأزياء الأمريكية بعد تبادل الإعجاب على "إنستغرام"، وسرعان ما التقت والديه.

وظهرت آشلين كاسترو مع والدة بيلينغهام، دينيس، 56 عامًا، ووالده مارك، 49 عامًا، في مقصورة عائلة ريال مدريد خلال مباراة سابقة ضد جيرونا.