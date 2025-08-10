مسيرات أوكرانية تهاجم مصفاة نفطية في مدينة ساراتوف جنوب شرقي روسيا

رياضة

رونالدو يعود لإسبانيا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر وألميريا

كريستيانو رونالدوالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 6:28 ص

يعود الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إسبانيا ولكن هذه المرة ليس بقميص ريال مدريد ولكن مع فريقه النصر السعودي لمواجهة منافسه ألميريا، في مواجهة ودية، مساء اليوم الأحد، في إطار استعداده للموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين 2025 - 2026.

وكان النصر بدأ برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد في النمسا يوم الـ20 من يوليو الماضي، وخاض مباراتين وديتين، كسب الأولى أمام يوهان النمساوي 5-2، وفاز في الثانية على تولوز الفرنسي 2-1، وخسر أمام إستريلا دا أمادورا البرتغالي بهدف مقابل لا شيء، وكسب فريق ريو آفي البرتغالي برباعية نظيفة في البرتغال.

وستعود البعثة النصراوية إلى الرياض بعد انتهاء المعسكر الخارجي، وسيستكمل الفريق الكروي تحضيراته الفنية للموسم الجديد بالرياض. 

ويطمح المدرب جورجي جيسوس لتجهيز الفريق الكروي للبطولات؛ محلياً كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وقارياً دوري أبطال آسيا 2.

وتنطلق مباراة النصر وألميريا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، وتذاع عبر تطبيق STC TV.

 

 

 

