رونالدو يعود لإسبانيا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر وألميريا

يعود الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إسبانيا ولكن هذه المرة ليس بقميص ريال مدريد ولكن مع فريقه النصر السعودي لمواجهة منافسه ألميريا، في مواجهة ودية، مساء اليوم الأحد، في إطار استعداده للموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين 2025 - 2026.

وكان النصر بدأ برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد في النمسا يوم الـ20 من يوليو الماضي، وخاض مباراتين وديتين، كسب الأولى أمام يوهان النمساوي 5-2، وفاز في الثانية على تولوز الفرنسي 2-1، وخسر أمام إستريلا دا أمادورا البرتغالي بهدف مقابل لا شيء، وكسب فريق ريو آفي البرتغالي برباعية نظيفة في البرتغال.

أخبار ذات علاقة قبل أن توقفه جورجينا.. 8 علاقات نسائية في حياة كريستيانو رونالدو (صور)

وستعود البعثة النصراوية إلى الرياض بعد انتهاء المعسكر الخارجي، وسيستكمل الفريق الكروي تحضيراته الفنية للموسم الجديد بالرياض.

أخبار ذات علاقة 10 صور رائعة لكريستيانو رونالدو مع شقيقته وأبنائها (شاهد)

ويطمح المدرب جورجي جيسوس لتجهيز الفريق الكروي للبطولات؛ محلياً كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وقارياً دوري أبطال آسيا 2.

وتنطلق مباراة النصر وألميريا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، وتذاع عبر تطبيق STC TV.