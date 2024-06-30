"الزمالك فريق جيد".. عبد المنصف يكشف لـ"إرم نيوز" كواليس حديثه مع رونالدو
كشف محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، كواليس صورته مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، خلال مواجهة جمعت الفريقين ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.
والتقى عبد المنصف برونالدو خلال تواجدهما في صالة الجيم، حيث كان يخضع الدون لجلسات استشفائية.
وقال عبد المنصف في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "كان معسكرنا في نفس الفندق وفي نفس الدور، وكنا نستخدم نفس المصعد، وكنت في طريقي للجيم في وقت متأخر واكتشفت أنه يقوم بنفس الأمر، وخلال دخولي لصالة الألعاب الرياضية أبلغني المسؤولون عن المكان أنه مغلق بسبب تواجد رونالدو للتدريب".
وأضاف: "مدير المكان صديقي واستأذن المسؤولين لدخولي والتدرب في مكان مختلف بالجيم، وبعد ما انتهينا تقابلنا وعرّفته بنفسي وأني مدرب بالزمالك، وهو يعرف بعض رجال الأعمال المصريين، وسعدت بترحيبه جدًّا والتقطنا الصورة الشهيرة، وهو يعلم قيمة الزمالك وشاهد الجماهير التي تحضر أمام الفندق وتدعمنا وهو لاعب أسطوري وما زال لديه الشغب الكبير للعب حتى الآن".
وعن تبادل القمصان مع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، أوضح عبد المنصف: "هذا اتفاق كان معروفًا قبل المباراة، وهو لاعب لديه ذكاء ويعرف قيمة شيكابالا، وهو لاعب محترم جدًّا إنسانيًّا، وبعد لقطة شيكابالا مر على دكة الاحتياط وسلم عليهم، وقال لي خلال حديثنا أنتم فرقة كويسة جدًّا وكنتوا تستاهلوا الصعود معنا، وفي النهاية النصر هو من توج بالبطولة، وهو شخصية فعلا أسطورة ويستأهل حب الناس الجارف له".
وانضم "الدون" إلى النادي السعودي في صفقة انتقال مجانية، بعد أزمات كثيرة مع مانشستر يونايتد أدت إلى فسخ تعاقده مجانًا قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2022.
وكان رونالدو حقق جائزة الحذاء الذهبي في مسابقة الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد تسجيله 35 هدفًا في 31 مباراة، ليكون أكثر لاعب هز الشباك خلال موسم واحد، محطمًا الرقم القياسي السابق للاعب عبد الرزاق حمد الله الذي أحرز 34 هدفًا في موسم 2019/2018.