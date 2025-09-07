3 بطولات عالمية.. أكبر أهداف الأهلي السعودي هذا الموسم

يستهدف النادي الأهلي السعودي تحقيق 3 بطولات عالمية ضمن أكبر أهدافه في الموسم الحالي.

واستهل الأهلي موسمه بشكل رائع بعد تتويجه بلقب السوبر السعودي على حساب النصر بركلات الترجيح في النهائي الذي جمعهما في هونغ كونغ، حيث تضاف هذه البطولة إلى التتويج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقامت إدارة "الراقي" بمكافأة الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني، بتمديد عقده حتى 2028، بمزايا مالية رائعة تتويجا له على المجهود الذي بذله مع الفريق.

وكان عقد يايسله ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، وسط تكهنات سابقة حول عدم تجديده، قبل أن تعلن إدارة النادي تجديد التعاقد رسميا.

ويبدأ النادي الأهلي، اليوم الأحد، التحضير لمواجهة الاتفاق، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعود لاعبو "الراقي"، إلى التدريبات الجماعية، بعد الإجازة التي حصلوا عليها، عقب الفوز على العربي، الناشط في دوري الدرجة الأولى، بخماسية نظيفة، الأحد الماضي، في كأس الملك.

واستهل الأهلي بطولة دوري روشن للمحترفين، بإسقاط نيوم بهدف نظيف، ثم تخطي عقبة العربي، والعبور لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الإعلامي مشعل العتيبي في تصريحات تلفزيونية: "الهدف الأول لدى ماتياس يايسله واللاعبين وشركة الكرة بالنادي هو تحقيق جميع بطولات كأس القارات الثلاث".

وينتظر الأهلي السعودي المشاركة في بطولة إنتركونتيننتال 2025، حيث سيلاقي الفائز من مواجهة بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل قارة أوقيانوسيا، في مباراة ستقام يوم الخميس 23 سبتمبر على ملعب الإنماء في جدة، والفائز من هذه المباراة سيتوج بكأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي".

وسيلتقي الفائز بكأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي" مع الفائز من ديربي الأمريكيتين في كأس التحدي يوم السبت 13 ديسمبر، على أن يواجه بطل تلك المباراة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ممثل قارة أوروبا، في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء 17 ديسمبر.

تُقام البطولة للعام الثاني على التوالي بنظام جديد تحت إشراف الفيفا، حيث تُنظم كمنافسة مصغرة بين أبطال القارات بهدف تعزيز الحضور القاري قبل انطلاق كأس العالم للأندية الموسعة.

وكان ريال مدريد الإسباني قد تُوج بلقب النسخة الماضية، بينما شارك فيها النادي الأهلي المصري، وحقق فوزا على العين الإماراتي قبل أن يخسر كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي.