دي بروين: نهائي دوري أبطال أوروبا لن يلعب دورا في تقييم مسيرتي

وأبلغ دي بروين وسائل إعلام بريطانية: "يعتمد الأمر على من تسأل (ما إذا كانت مكانة مانشستر سيتي مرتبطة بالفوز بدوري الأبطال) معظم اللاعبين كانوا مذهلين على أي حال".

وتابع: "هل سيساعد الفوز بدوري الأبطال؟ نعم، لكن 90 دقيقة لن تؤثر، لقد خضت حوالي 700 مباراة، 90 دقيقة من 700 مباراة لن تؤثر على تقييم مسيرتي لكنها ستساعد بالطبع".

وفاز مانشستر سيتي 2/1 على منافسه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي ليحافظ على آماله في تحقيق الثلاثية وسيكون المرشح للفوز على إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال يوم السبت.