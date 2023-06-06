دي بروين: نهائي دوري أبطال أوروبا لن يلعب دورا في تقييم مسيرتي
قال كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي إن نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم السبت المقبل لن تلعب دورا في تقييم مسيرته.
وفاز دي بروين بـ5 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي وخمسة ألقاب لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكنه لم يحقق نجاحا على المستوى الأوروبي وكان قريبا من الفوز باللقب عام 2021 لكنه خسر /1 أمام تشيلسي في نهائي دوري الأبطال.
وأبلغ دي بروين وسائل إعلام بريطانية: "يعتمد الأمر على من تسأل (ما إذا كانت مكانة مانشستر سيتي مرتبطة بالفوز بدوري الأبطال) معظم اللاعبين كانوا مذهلين على أي حال".
وتابع: "هل سيساعد الفوز بدوري الأبطال؟ نعم، لكن 90 دقيقة لن تؤثر، لقد خضت حوالي 700 مباراة، 90 دقيقة من 700 مباراة لن تؤثر على تقييم مسيرتي لكنها ستساعد بالطبع".
وفاز مانشستر سيتي 2/1 على منافسه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي ليحافظ على آماله في تحقيق الثلاثية وسيكون المرشح للفوز على إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال يوم السبت.
وقال دي بروين: "نستحق الفوز، أنا فخور للغاية، علينا الاستمتاع الأسبوع المقبل وأتمنى أن نلعب بأفضل صورة ممكنة.. إنتر ميلان فريق جيد جدا والحظوظ متساوية في النهائي".
وأكد: "الأمر صعب دائما، عليك التحكم في هذه اللحظات، ستكون هناك لحظات صعبة لكننا نحاول القيام بأفضل ما لدينا، إنتر ميلان يملك لاعبين رائعين ونحن نحترمهم، لم يتأهل للنهائي لأنه تغلب على فرق ضعيفة".
وحسب موقع "transfermarkt" فإن دي بروين لعب 48 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم سجل فيها 10 أهداف وصنع 31.
وسجل دي بروين هدفين وصنع 7 في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وسجل 7 أهداف وصنع 18 في 32 مباراة في الدوري الإنجليزي.