الرجاء يصعق مولودية وجدة بفوز قاتل ويصعد إلى نهائي كأس العرش المغربي (فيديو)

تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى نهائي كأس العرش المغربي بفوز مثير في الوقت القاتل على حساب منافسه مولودية وجدة بنتيجة 4-3 بمباراة دور الأربعة على ملعب "أدرار".

تقدم يوسف أنور في الدقيقة 9 لصالح مولودية وجدة ولكن نوفل الزرهوني سجل ثنائية للرجاء في الدقيقتين 20 و30 من عمر اللقاء.

ونجح مولودية وجدة في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق لاعبه شعيب فيدي ليمتد اللقاء إلى الوقت الإضافي.