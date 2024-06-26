الرجاء يصعق مولودية وجدة بفوز قاتل ويصعد إلى نهائي كأس العرش المغربي (فيديو)
تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى نهائي كأس العرش المغربي بفوز مثير في الوقت القاتل على حساب منافسه مولودية وجدة بنتيجة 4-3 بمباراة دور الأربعة على ملعب "أدرار".
تقدم يوسف أنور في الدقيقة 9 لصالح مولودية وجدة ولكن نوفل الزرهوني سجل ثنائية للرجاء في الدقيقتين 20 و30 من عمر اللقاء.
ونجح مولودية وجدة في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق لاعبه شعيب فيدي ليمتد اللقاء إلى الوقت الإضافي.
واصل مولودية وجدة مغامرته وسجل هدف التقدم من ضربة جزاء في الدقيقة 97 أحرزها يوسف أنور.
ولكن الرجاء انتفض قبل النهاية وسجل هدفًا في الدقيقة 109 عن طريق لاعبه رياض بن عياد.
ونجح بن عياد في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 120 قبل لحظات من إطلاق صافرة نهاية اللقاء.
وبهذا الفوز المثير، ضرب الرجاء موعدًا مع الجيش الملكي الذي تخطى منافسه المغرب الفاسي في نصف النهائي.
واقتنص الرجاء لقب الدوري المغربي من الجيش الملكي بفارق نقطة واحدة قبل أن يتجدد الصدام بينهما على لقب الكأس.