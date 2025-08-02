نجم آرسنال السابق ينتقل رسميا إلى نيوكاسل

أعلن نيوكاسل الإنجليزي اليوم السبت رسميا ضم حارس المرمى آرون رامسديل من ساوثامبتون بعقد إعارة لموسم واحد.

وكان رامسديل (27 عاما) انضم إلى ساوثامبتون في الصيف الماضي قادما من أرسنال الذي ساعده في إحراز المركز الثاني بالدوري في موسم 2022-2023، وهو الموسم الذي شهد ظهوره الأول مع المنتخب الإنجليزي وكان ضمن قائمته في كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وبدأ رامسديل مسيرته الاحترافية مع شيفيلد يونايتد قبل أن ينتقل إلى بورنموث حيث منحه المدرب إيدي هاو فرصة المشاركة الأولى بالدوري الممتاز عام 2019.

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وفي 2021 انتقل إلى آرسنال وخاض معه 3 مواس شارك خلالها في 78 مباراة في الدوري الإنجليزي، كما توج مع الفريق بلقب كأس الدرع الخيرية في موسم 2022 ـ 2023.

وشارك رامسديل في إجمالي 183 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وحافظ على نظافة شباكه في 41 منها.

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وقال رامسديل في تصريحات لموقع نيوكاسل على الإنترنت: "وجودي هنا أمر رائع. لطالما أحببتُ المجيء إلى هنا، ورأيتُ مدى شغف الجماهير وحماسها".

وأضاف: "لطالما أحببتُ اللعب هنا في سانت جيمس بارك - لم أحقق دائما أفضل النتائج، ولكن عندما يدعمك المشجعون، فهذا أمر رائع".

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل: "آرون حارس مرمى استثنائي سيضيف المزيد من الجودة والخبرة الدولية إلى فريقنا".

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وتابع: "بعد أن عملت معه من قبل، أعلم ما يمكنه أن يقدمه لنا داخل الملعب وخارجه، لذلك نتطلع إلى استقباله في المجموعة".

ويشارك نيوكاسل، الذي أثار الجدل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب شكوك حول رحيل نجمه الأول ألكسندر إيزاك، في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم المقبل.