إنه عار.. غضب عارم من لاعب مايوركا بسبب التحكيم أمام برشلونة

كتب: نور الدين ميفراني

عبر أنطونيو خوسيه رايلو قائد ريال مايوركا عن غضبه من تحكيم مباراة فريقه أمام برشلونة والتي أدارها الحكم خوسيه مونويرا وشهدت جدلًا كبيرًا حول أدائه.

وطرد الحكم لاعبين من ريال مايوركا كما لم يوقف المباراة بعد اصطدام تسديدة لامين يامال برأس قائد ريال مايوركا أنطونيو خوسيه رايلو الذي سقط أرضًا وسمح لفيران توريس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ23.

وقال قائد مايوركا بعد المباراة ساخطًا: "تفسير فيران واضح: كان يظن أن الحكم أطلق صافرة إيقاف المباراة، ولهذا السبب ركل الكرة. نشعر أنها مباراة محرجة، لأن غياب لاعبين اثنين يُفسد المباراة".

وأضاف يشرح اللقطة المثيرة للجدل: "ارتطمت الكرة برأسي ومرت عشر ثوانٍ. أشعر بدوار خفيف لأن أول خطوتين لي كانتا للنهوض، لكنني لم أستطع. لذا أعتقد أنه لا يزال لديّ متسع من الوقت لإيقافها. عليه أن يشرح لنا لماذا تتوقف اللقطات الأخرى في ثانية واحدة، وهذه في عشر ثوانٍ".

كما تحدث القائد عن طرد زميله الكوسوفي فيدات موريكي، وقال: "ساقه رُفعت، لكن الإصابة لم تكن خطيرة"، بينما "أُصيب ماتيو وهو ينحني، وكان من الممكن أن يُصاب إصابة خطيرة".

وعن الشوط الثاني الذي شهد غياب لاعبين اثنين، قال المدافع إن كل ما كان عليهم فعله هو "الاعتماد على كبريائهم وتحدي أنفسهم للحفاظ على نظافة شباكهم" خلال تلك الفترة من المباراة.