موراي: الاعتزال في ويمبلدون أو الأولمبياد سيكون مناسبا
قال البريطاني آندي موراي، إن خروجه من بطولة ويمبلدون للتنس أو أولمبياد باريس سيكون نهاية مناسبة لمسيرته.
وقال اللاعب الأسكتلندي، البالغ 37 عاما، الحائز على ثلاث بطولات كبرى وذهبيتين أولمبيتين، في فبراير الماضي، إنه من غير المرجح أن يستمر في اللعب بعد الصيف الحالي.
ومن المقرر أن يشارك موراي في الأولمبياد بعد اختياره ضمن تشكيلة بريطانيا، أمس الأحد، وقال إن إمكانية المنافسة في باريس كان دافعا حقيقيا له.
وقال موراي، الذي فاز بذهبية لندن 2012، وريو 2016، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي سبورت): "ربما إذا كنت سأنهي مسيرتي، فإنني أفضّل إنهاءها في ويمبلدون أو في دورة الألعاب الأولمبية - بالنسبة لي ربما يكون ذلك مناسبا أكثر".
وأضاف: "لقد مررت بتجارب وذكريات مذهلة في ويمبلدون، لكنني كنت أيضا جزءا من الفرق الأولمبية البريطانية. الحصول على فرصة للمنافسة في الدورة الأولمبية الخامسة يظل سببا للبقاء متحفزا والاستمرار في اللعب".
وتقام بطولة ويمبلدون في الفترة من الأول إلى 14 يوليو المقبل في نادي عموم إنجلترا. وتبدأ منافسات التنس في الأولمبياد في 27 يوليو وتنتهي في الرابع من أغسطس في ملاعب "رولان غاروس" في باريس.
وكشفت سالي بولتون، الرئيس التنفيذي لنادي عموم إنجلترا، يوم الخميس الماضي، عن أن النادي يخطط لتكريم موراي، إذا كانت بطولة هذا العام الأخيرة لبطل عامي 2013 و2016.
وأضاف موراي: "أعتقد أنه في كثير من المهن، الاعتزال هو شيء يمكن أن تحتفل به والناس يتطلعون له حقًّا - وهذا ليس شيئا أشعر به. أحب لعب التنس".
وأضاف: "في النهاية، إذا لم تكن قادرا بدنيا على اللعب بالمستوى الذي تريده، فإن النتائج لن تكون كما تتمنى وهذه الأشياء تؤثر في القرار".