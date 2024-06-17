موراي: الاعتزال في ويمبلدون أو الأولمبياد سيكون مناسبا

‬قال البريطاني آندي موراي، إن خروجه من بطولة ويمبلدون للتنس أو أولمبياد باريس سيكون نهاية مناسبة لمسيرته.

وقال اللاعب الأسكتلندي، البالغ 37 عاما، الحائز على ثلاث بطولات كبرى وذهبيتين أولمبيتين، في فبراير الماضي، إنه من غير المرجح أن يستمر في اللعب بعد الصيف الحالي.

ومن المقرر أن يشارك موراي في الأولمبياد بعد اختياره ضمن تشكيلة بريطانيا، أمس الأحد، وقال إن إمكانية المنافسة في باريس كان دافعا حقيقيا له.

وقال موراي، الذي فاز بذهبية لندن 2012، وريو 2016، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي سبورت): "ربما إذا كنت سأنهي مسيرتي، فإنني أفضّل إنهاءها في ويمبلدون أو في دورة الألعاب الأولمبية - بالنسبة لي ربما يكون ذلك مناسبا أكثر".

وأضاف: "لقد مررت بتجارب وذكريات مذهلة في ويمبلدون، لكنني كنت أيضا جزءا من الفرق الأولمبية البريطانية. الحصول على فرصة للمنافسة في الدورة الأولمبية الخامسة يظل سببا للبقاء متحفزا والاستمرار في اللعب".