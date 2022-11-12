صحف رياضية: هيَّا إلى الحرب.. كلوب يضرب بالتوقيف.. ويوفنتوس من ضربة إلى ضربة

صحف رياضية: هيَّا إلى الحرب.. كلوب يضرب بالتوقيف.. ويوفنتوس من ضربة إلى ضربة
شكل الإعلان عن قائمة المنتخب الإسباني المشارك في نهائيات كأس العالم في قطر، وتوصية أنطونيو كونتي مدرب توتنهام للاعتناء بالنجم هاري كين من طرف مدرب المنتخب الإنجليزي، ومعاقبة يورغن كلوب مدرب ليفربول، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.
كما اهتمت الصحف بلقاءات الدور الأول لكأس ملك إسبانيا، وتعادل أولمبيك ليون أمام نيس في الدوري الفرنسي، واحتفال بيكيه مدافع برشلونة المعتزل بألقابه برفقة الفريق.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على قائمة المنتخب الإسباني التي أعلنها المدرب لويس إنريكي للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت: "فريق الكل".
كما اهتمت الصحيفة بحوارها مع بيدري نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، وكتبت: "بيدري: نريد أن نضع النجمة الثانية".
سبورت
ركزت الصحيفة على إعلان لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا قائمة اللاعبين لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت: "تم اختيارهم من أجل المجد".
الصحيفة اهتمت بصورة بيكيه برفقة 30 كأسًا لألقاب برفقة برشلونة، وكتبت: "بيكيه سيد 30 لقبا".
كما اهتمت بلقاءات الدور الأول لكأس الملك، وكتبت: "بداية لقاءات كأس ملك إسبانيا مع مشاركة أندية الدرجة الأولى".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في نهائيات كأس العالم، وكتبت: "القائمة".
الصحيفة اهتمت بلقاءات الدور الأول من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "اليوم البداية دون هامش خطأ لأتلتيكو مدريد وإسبانيول".
كما اهتمت بجيرارد بيكيه مدافع برشلونة المعتزل، وكتبت: "صورة بيكيه برفقة 30 لقبًا برشلونيًا".
أس
ركزت الصحيفة على لائحة المنتخب الإسباني التي أعلنها المدرب لويس إنريكي للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وكتبت: "هيَّا إلى الحرب".
الصحيفة اهتمت بلقاء كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وألمازان، وكتبت: "حفل في ألمازان مع زيارة أتلتيكو مدريد".
الصحف البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على طلب أنطونيو كونتي مدرب توتنهام من مدرب منتخب إنجلترا الاعتناء بنجمه هاري كين، وكتبت: "لا تستطيع هاري، أخبر أنطونيو كونتي غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا: اعتنِ بهاري كين".
كما اهتمت الصحيفة بمعاقبة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، وكتبت: "كلوب يضرب بالتوقيف".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي ومنتخب جنوب أفريقيا في الرغبي، وكتبت: "اختبار القوة".
الصحيفة اهتمت بتعادل أولمبيك ليون ونيس 1/1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "أولمبيك ليون دائمًا ببطء".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على يوفنتوس، والتفكير بتعزيز صفوفه من أجل التنافس على لقب الدوري، وكتبت: "التعزيزات من أجل لقب الدوري الإيطالي، يوفنتوس من ضربة لضربة".
الصحيفة اهتمت بأخبار ميلان ونابولي، ورغبة إنتر ميلان التعاقد مع لاعب فالنسيا، وكتبت: "إنتر ميلان يرغب في الحال بضم فاسكيز من فالنسيا".