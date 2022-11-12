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صحف رياضية: هيَّا إلى الحرب.. كلوب يضرب بالتوقيف.. ويوفنتوس من ضربة إلى ضربة

الإعلان عن قائمة المنتخب الإسباني في كأس العالم شكل العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.