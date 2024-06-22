طفل يقتحم مباراة البرتغال وتركيا ورد فعل رائع من رونالدو (فيديو وصور)

ولم يكن هذا الطفل الوحيد الذي اقتحم ملعب اللقاء بعدما قام مشجع آخر بالنزول إلى الملعب لمصافحة رونالدو، ولكن رجال الأمن نجحوا في إبعاده فور الوصول لقائد المنتخب البرتغالي.

وصنع رونالدو هدفًا لصالح زميله برونو فرنانديز في الدقيقة 56 من عمر المباراة ولكنه لم يهز الشباك في مباراة تركيا.