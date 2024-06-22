طفل يقتحم مباراة البرتغال وتركيا ورد فعل رائع من رونالدو (فيديو وصور)
اقتحم أحد الأطفال مباراة منتخبي البرتغال وتركيا التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وفاز المنتخب البرتغالي على حساب تركيا بنتيجة 3-0 بأهداف حملت توقيع برناردو سيلفا وساميت أكايدين في مرماه بالخطأ وبرونو فرنانديز.
وتأهل منتخب البرتغال بشكل رسمي إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا برفقة ألمانيا وإسبانيا.
وفاجأ أحد الأطفال كريستيانو رونالدو باقتحام ملعب المباراة لالتقاط صورة سليفي معه.
ولكن رونالدو قام برد فعل رائع بعدما احتضن الطفل ولبى طلبه بالتقاط الصورة معه.
وراوغ الطفل رجال الأمن في البداية قبل الخروج من ملعب اللقاء.
ولم يكن هذا الطفل الوحيد الذي اقتحم ملعب اللقاء بعدما قام مشجع آخر بالنزول إلى الملعب لمصافحة رونالدو، ولكن رجال الأمن نجحوا في إبعاده فور الوصول لقائد المنتخب البرتغالي.
وصنع رونالدو هدفًا لصالح زميله برونو فرنانديز في الدقيقة 56 من عمر المباراة ولكنه لم يهز الشباك في مباراة تركيا.