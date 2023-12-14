الفيفا: الأندية أنفقت مبلغا قياسيًّا للوكلاء في 2023

وأضاف الفيفا، في تقريره السنوي بعنوان "وكلاء الانتقالات الدولية في كرة القدم"، أن الأندية الإنجليزية كانت الأكثر إنفاقا بفارق ضخم هذا العام وبلغ إجمالي إنفاقها أكثر من 280 مليون دولار.

وأنفقت الأندية الأوروبية 86.6% من إجمالي الإنفاق العالمي هذا العام.

وواصلت الأندية السعودية إنفاقها بسخاء هذا العام، إذ أنفقت ما يقرب من مليار دولار في فترة الانتقالات لجذب كبار اللاعبين من أوروبا، وحلت في المركز الثاني لأكثر من دفع عمولات لوكلاء اللاعبين بقيمة 86 مليون دولار.